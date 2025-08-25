Udruge pisale Vladi: Traže reakciju zbog porasta isključivosti u društvu, obratit će se i Europi

Velike koncerte Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu i Sinju, na kojima se pozdrav Za dom spremni (ZDS) zaorio iz stotina tisuća grla među kojima su bili i ministri Vlade RH, te obilježavanje godišnjice VRO Oluja i proslava pobjede u Kninu i drugim mjestima, pratile su crne košulje i pjevanje ustaških pjesama . Smatramo da problem s otvaranjem javnog prostora za isključivost i mržnju neće riješiti nekoliko prekršajnih prijava koje je na 112. sjednici Vlade RH spomenuo premijer Andrej Plenković rekavši kako: „policija prijavljuje sve koji zlorabe pozdrave i oznake iz Domovinskog rata, no pjesme do sada nije nitko cenzurirao niti će to činiti u 2025. godini“, misleći na Thompsonovu pjesmu "Bojna Čavoglave".

'Zabrinuti zbog porasta isključivosti koja ugrožava slobodu izražavanja, sigurnost novinarki, aktivista za ljudska prava i kulturnjaka, tražimo odlučnu reakciju Vlade RH, ne samo na pojedine incidente, na koje po zakonu trebaju odgovoriti MUP i DORH, već i na sve manifestacije netrpeljivosti i mržnje, na javnim događanjima.

Otvoreno pismo poslali su Documenta , Antifašistička liga Republike Hrvatske, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Udruga Pomak, Delfin Pakrac, GONG, Multimedijalni institut - MaMa, Klub Močvara/Udruženje za razvoj kulture "URK" te Inicijativa mladih za ljudska prava.

Kao i u prošlosti problem govora mržnje je vidljiv na nogometnim stadionima, samo sada još snažnije odjekuje. Uoči utakmice nogometnih klubova Hajduk i Istra 3. kolovoza na stadionu na Poljudu u Splitu Torcida je skandirala: „Ajmo ustaše“ i ZDS, jasno se proglasivši sljednicima zločinaca iz Drugog svjetskog rata. Za razliku od vremena kad su zbog uzvika ZDS nakon utakmice reprezentacija Hrvatske i Islanda odigrane 2013., izrečene kazne od strane nogometnih saveza, te donesene osuđujuće presude Ustavnog suda i Europskog suda za ljudska prava, reakcije su sada bile mlake.

Način na koji se isključivost može valjati po ulicama na posebno ružan način postao je vidljiv u Benkovcu gdje je zbog protesta dijela lokalnih dragovoljaca i nogometnih navijaća otkazano otvaranje festivala. Kad se javni prostor prisvaja, kad se novinarke napadaju a policija, umjesto da štiti, savjetuje novinarku Melitu Vrsaljko da ode iz svog rodnog grada, to nije incident nego put prema fašizaciji društva u kojem nasilje i privilegirani simbolički status, u ovom slučaju branitelja, zamjenjuju zakon i jednakopravnost sa drugima. Tek je s odgodom policija podnijela optužni prijedlog zbog djela prekršaja iz čl 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, protiv četiri muškaraca iz redova veterana i navijača Torcide. Sramotno je što je danas odgođen program Festivala „Nosi se“ zbog sigurnosnog rizika.

Kampanja zastrašivanja nadovezuje se na prijetnje od kojih ćemo spomenuti samo neke kako bi ilustrirali postupno stvaranje ozračja straha, tako stranog demokraciji.

Posljednja u nizu prijetnje smrću, aktivistu za ljudska prava Zoranu Pusiću predsjedniku Antifašističke lige RH, stigla je 11. srpnja. Prijavljena je policiji. Nemamo povratne informacije o njihovom postupanju.

Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević, saborski zastupnik u mandatu (2016. – 2020.), 21. srpnja objavio je prijeteće pismo koje je primio. Prijetnja je prijavljena policiji. Nemamo povratne informacije o njihovom postupanju.

Već godinama prijeteća pisma stižu aktivisticama i aktivistima za ljudska prava, predstavnicima organizacija nacionalnih manjina, posebno srpske, a primaju ih i povjesničari i drugi znanstvenici koji o najnovijoj povijesti pišu na osnovu činjenica, a ne dnevno-političke podobnosti, te istraživački novinari i novinarke. No ovog ljeta crnilo zapljuskuje sve šire krugove osoba koje u javnosti i/ili na društvenim mrežama kritično progovaraju o iskrivljavanju činjenica o zločinima počinjenim u ratovima u 20. stoljeću i poplavi govora mržnje.



Jedna od vodećih osoba Radničke fronte Katarina Peović, saborska zastupnica u mandatu (2020. – 2024.), 12. kolovozu, poslala je otvoreno pismo Ministru unutarnjih poslova i Glavnom državnom odvjetniku, sa zahtjevom da utvrde tko stoji iz profila sa kojeg se proširila hajka na društvenim mrežama, nakon lažnih navoda, o njenim riječima iz 1991. u kojem kaže: „Takva objava predstavlja poziv na napad, pa i fizički, ne samo verbalni.“

Nadamo se da će u svom radu policija pokazati bar dio agilnosti koju su pokazali u istraživanju slijedom anonimne prijave policiji kojom se građanin S.B. (podaci poznati organizacijama civilnog društva i policiji) tereti za antihrvatstvo, bošnjački nacionalizam i širenje mržnje. Policijski službenici koji su ga došli ispitati, nisu znali reći po kojem osnovu su došli, osim da se radi o njegovom postu na društvenoj mreži.



U broju od 14. kolovoza Hrvatski tjednik na naslovnici je napao pjevačicu Severinu Vučković, saborsku zastupnicu Daliju Orešković i pjevačicu Vlatku Pokos, nazvavši ih „Uboge vještice“.



15. kolovoza u prazničnoj je propovijedi sinjski gvardijan fra Marinko Vukman zazivao patnju i smrt za sve one koji „o zajedništvu“ ne misle kao on, posebno apostrofirajući Daliju Orešković .



Kad su napadnuti novinari, aktivisti za ljudska prava i kulturnjaci, u pitanju je sloboda svih nas; njihov rad od iznimnog je javnog interesa, to je lakmus papir zrelosti demokracije.



Zato tražimo da Vlada RH, umjesto što umanjuje značaj problema isključivosti, reagira na incidente jasnim osudama, poput ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek koja je izrazila „solidarnost s organizatorima, sudionicima i publikom s nadom da se ovakva situacija neće ponoviti ni u Benkovcu niti bilo gdje drugdje u Hrvatskoj“. Značajna bi bila i konkretna podrška kroz osobni dolazak na kulturna događanja na udaru gnjeva ljudi koji zlorabe status branitelja.



Hrvatskoj je potreban strateški zaokret prema sustavnom suprotstavljanju svim oblicima isključivosti i mržnje, te reforma obrazovanja koju je više od 40.000 građana tražilo na ulicama, a do danas nije provedena.



Zbog ozbiljnosti problema isključivosti i napada na novinare, aktiviste za ljudska prava i kulturnjake koji, kad se događa u članici EU jest i problem EU, obratit ćemo se i nadležnim europskim institucijama.