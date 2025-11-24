Jandroković poručio da Hrvatska podržava Ukrajinu: 'Dijelimo im iskustva iz Domovinskog rata'

"Vjerujem da se naše zajedničke vrijednosti brane danas u Ukrajini tako da nastavkom podrške Ukrajini također štitimo te vrijednosti i ulažemo u sigurniju i predvidljiviju budućnost za sve nas", rekao je Jandroković.

Istaknuo je da je zato važno ostati čvrsto uz Ukrajinu i zagovarati opravdane zahtjeve, potrebe i interese te države.

U kontekstu aktualnih posredničkih nastojanja američke administracije s ciljem okončanja rata u Ukrajini, važno je jačati pritisak na Rusiju kao agresora, rekao je predsjednik Sabora. Naglasio je i važnost odlučnog zauzimanja za poštivanje međunarodnog prava, koje Rusija u Ukrajini krši razaranjem, okupacijom i nezakonitom aneksijom pojedinih ukrajinskih regija.