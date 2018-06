Učitelji prosvjedom zatražili vraćanje otetih im prava uz poruku: 'Plače mi se od plaće'

Školski sindikat Preporod organizirao je u četvrtak prosvjedni skup ispred Ministarstva znanosti i obrazovanja zbog smanjenja plaća učiteljima i stručnim suradnicima u posebnim ustanovama koji rade s djecom s posebnim potrebama te zatražio vraćanje plaća na prijašnju razinu

Predsjednik Sindikata Preporod Željko Stipić izvijestio je kako ih je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak u međuvremenu primila i pokazala razumijevanje za njihove probleme i da će biti strpljivi do rujna kako bi se problem riješio izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora, pa neka ih Ministarstvo i Vlada predlože.

Sada kada raste BDP očekivali smo da se to vidi u kolektivnim ugovorima, jer rad u posebnim ustanovama ima svoju cijenu i neka to znaju u Ministarstvu i na Markovom trgu, poručio je Stipić. Ima novca za polovne (borbene) avione, za skupocjene limuzine, za sanacije svega i svačega, što treba i ne treba. Onda mora biti novca i za one koji rade s djecom s poteškoćama, naglasio je.

Napomenuo je kako je nekima plaća smanjenja od 100 do 150 kuna, a nekima i do 550 kuna te istaknuo kako je to dovoljan razlog za prosvjed. Ako već plaće nisu podizane, nije ih se smjelo smanjivati, ustvrdio je.

Ovaj naš prosvjed nije kraj, iako bi bilo dobro da jest, jer ako ne reagiraju vrlo brzo, to će biti samo početak, rekao je Stipić najavivši da će, ne riješi li se taj problem do jeseni, biti još odlučniji, borbeniji, glasniji i brojniji.