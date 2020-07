U Vojvodini oko 4.000 zaraženih koronavirusom, otkazan EXIT festival

Epidemiološka situacija u Novom Sadu je i dalje nepovoljna iako je broj zaraženih nešto manji, izjavio je u srijedu Miloš Vučević gradonačelnik Novog Sada, u kojemu je 1.700 zaraženih koronavirusom, 58 u posljednja 24 sata.

"Posljednjih sedmica primjetno je povećanje broja oboljelih i postojala je prijetnja da situacija postane dramatična. Ipak, u posljednja dva dana bilježimo blagi pad broja zaraženih. To je ipak daleko od željenog broja, te su oprez i poštovanje mjera neophodni", izjavio je za Radio televiziju Vojvodine (RTV), ravnatelj Instituta za zaštitu zdravlja Vojvodine i član nacionalnog Kriznog stožera dr. Vladimir Petrović.

"Želimo da broj zaraženih na dnevnoj razini padne ispod 80, ali to još nije slučaj. Izuzetno je nepovoljna situacija. Da bi došli do poboljšanja, trebat će još dosta vremena", dodao je on.

Oboljele od koronavirusa počela je primati i vojna bolnica u Petrovaradinu, kod Novoga Sada, u kojoj su trenutačno 22 pacijenta. U Srbiji je u više od 30 gradova i općina proglašeno izvanredno stanje, a među njima je Srijemska Mitrovica.

Gradski Krizni stožer u glavnom gradu Vojvodine propisao je obvezno nošnje maski u zatvorenim i otvorenim prostorima, ograničio radno vrijeme ugostiteljskih objekata i prodavaonica, zabranio javno okupljanje više od 10 osoba i zatvorio gradske bazene.

Otkazano je do daljnjeg također održavanje poznatog glazbenog „EXIT“ festivala na Petrovaradinu.

„Kako se nakon našeg posljednjeg obraćanja zdravstvena situacija u zemlji nažalost nije popravila, a imajući u vidu da nam je zdravlje i sigurnost svih sudionika festivala na prvom mjestu, obavještavamo vas da se obilježavanje 20 godina EXIT festivala definitivno neće održati od 13. do 16. kolovoza ove godine na Petrovaradinskoj tvrđavi“, priopćili su organizatori.