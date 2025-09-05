U tvornici Hyundaija u SAD-u uhićeno 475 ljudi: Radili su bez dozvola

Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova u Seulu izjavio je u petak da je američko veleposlanstvo obaviješteno o zabrinutosti i žaljenju Južne Koreje u vezi s tim događajima.

Gospodarske aktivnosti tvrtki koje ulažu u SAD-u i prava i interesi korejskih građana ne smiju se kršiti na 'nepošten način', dodao je glasnogovornik.

Ured američkog javnog tužitelja priopćio je da su istrage koje su u tijeku usmjerene na sprječavanje ilegalnog zapošljavanja i iskorištavanja radnika.

Dan ranije, američke vlasti, uključujući FBI i Agenciju za imigraciju i carine (ICE), izjavile su da je provedena pretraga u tvornici Hyundai baterija u saveznoj državi Georgiji.

Prema istražitelju američkog ministarstva domovinske sigurnosti, uhićeno je oko 475 stranaca koji su ilegalno boravili u SAD-u ili tamo radili bez odgovarajućih dozvola. Većina njih bili su Korejci. Istražitelj nije dao točne brojke.