U tvornici Hyundaija u SAD-u uhićeno 475 ljudi: Radili su bez dozvola

V. B./Hina

05.09.2025 u 22:08

Hyundai
Hyundai Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK
Stotine ljudi uhićene su u tvornici južnokorejskog proizvođača automobila Hyundai u Sjedinjenim Državama, što je dovelo u petak do diplomatskih napetosti između dviju zemalja

Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova u Seulu izjavio je u petak da je američko veleposlanstvo obaviješteno o zabrinutosti i žaljenju Južne Koreje u vezi s tim događajima.

Gospodarske aktivnosti tvrtki koje ulažu u SAD-u i prava i interesi korejskih građana ne smiju se kršiti na 'nepošten način', dodao je glasnogovornik.

Ured američkog javnog tužitelja priopćio je da su istrage koje su u tijeku usmjerene na sprječavanje ilegalnog zapošljavanja i iskorištavanja radnika.

Dan ranije, američke vlasti, uključujući FBI i Agenciju za imigraciju i carine (ICE), izjavile su da je provedena pretraga u tvornici Hyundai baterija u saveznoj državi Georgiji.

Prema istražitelju američkog ministarstva domovinske sigurnosti, uhićeno je oko 475 stranaca koji su ilegalno boravili u SAD-u ili tamo radili bez odgovarajućih dozvola. Većina njih bili su Korejci. Istražitelj nije dao točne brojke.

