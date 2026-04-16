OTAC UHIĆEN

Detalji pucnjave u Turskoj: Učenik je sin policajca, donio pet komada oružja

Ivor Kruljac

16.04.2026 u 08:51

Pucnjava u školi u Turskoj Izvor: Profimedia / Autor: HANDOUT / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

U napadu koji se dogodio tijekom smjene učenika 14-godišnjak je ubio devet osoba. Ozlijeđeno je još 13 ljudi, od kojih je troje u kritičnom stanju

Pucnjava u osnovnoj školi u Kahramanmaraşu šokirala je Tursku, tim više jer je posrijedi bio drugi napad u školi u toj zemlji u razmaku od 48 sati. Vlasti su ubrzo izvijestile da posrijedi nije terorizam, već pohod 14-godišnjeg učenika te škole.

Prema detaljima koje su objavili turski mediji, 14-godišnjak je sin bivšeg policajca, a u školskom ruksaku ponio je pet komada vatrenog oružja te sedam spremnika streljiva, za koje se sumnja da ih je uzeo od oca. Oko 13 sati, između jutarnje i popodnevne smjene među učenicima, 14-godišnjak je ušao u učionicu i s vrata otvorio paljbu. Ubio je devet osoba i ranio još 13, od kojih su tri u kritičnom stanju.

Guverner Kahramanmaraşa je, pišu turski mediji, naveo da je otac dječaka uhićen te je za njega zatražen istražni zatvor.

vezane vijesti

Napadači sami sebi oduzeli život

14-godišnji napadač počinio je samoubojstvo te je policija njegovo tijelo nakon očevida odvezla u oklopnom vozilu. Okupljeni građani su pokušali zaustaviti vozilo, ali sve je naposljetku prošlo bez incidenta.

Uz ovaj napad u osnovnoj školi, u pucnjavi 48 sati ranije 19-godišnjak je sačmaricom nasumično pucao u kompleksu tehničke škole u Sivereku te ranio 16 osoba. Riječ je o bivšem učeniku te škole koji je nakon toga nastavio obrazovanje na daljinu, a također je počinio samoubojstvo poslije napada.

Sve suicidalne i depresivne osobe u Hrvatskoj mogu dobiti savjetodavnu pomoć na više mjesta. Cijeli dan, od 0 do 24 sata, Centar za krizna stanja i prevenciju suicida ima otvorenu telefonsku liniju 01/2376 470, putem koje su spremni razgovarati i pomoći svakome koga obuzmu suicidalne misli.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NOVA ERA OBRANE

NOVA ERA OBRANE

Kuha se na rubu Pacifika: Što Japanci planiraju s raketama okrenutima prema Kini?
gospodarski kriminal

gospodarski kriminal

USKOK i policija u velikoj akciji: Uhićen i 'kralj taksista'
neće ga ovih dana

neće ga ovih dana

VIDEO Orbán objavio snimku iz automobila, pa zbog jednog detalja reagirala policija

najpopularnije

Još vijesti