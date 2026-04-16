Detalji pucnjave u Turskoj: Učenik je sin policajca, donio pet komada oružja

Pucnjava u osnovnoj školi u Kahramanmaraşu šokirala je Tursku, tim više jer je posrijedi bio drugi napad u školi u toj zemlji u razmaku od 48 sati. Vlasti su ubrzo izvijestile da posrijedi nije terorizam, već pohod 14-godišnjeg učenika te škole.

Prema detaljima koje su objavili turski mediji, 14-godišnjak je sin bivšeg policajca, a u školskom ruksaku ponio je pet komada vatrenog oružja te sedam spremnika streljiva, za koje se sumnja da ih je uzeo od oca. Oko 13 sati, između jutarnje i popodnevne smjene među učenicima, 14-godišnjak je ušao u učionicu i s vrata otvorio paljbu. Ubio je devet osoba i ranio još 13, od kojih su tri u kritičnom stanju.

Guverner Kahramanmaraşa je, pišu turski mediji, naveo da je otac dječaka uhićen te je za njega zatražen istražni zatvor.