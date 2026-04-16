Detalji pucnjave u Turskoj: Učenik je sin policajca, donio pet komada oružja

U napadu koji se dogodio tijekom smjene učenika 14-godišnjak je ubio devet osoba. Ozlijeđeno je još 13 ljudi, od kojih je troje u kritičnom stanju
Pucnjava u osnovnoj školi u Kahramanmaraşu šokirala je Tursku, tim više jer je posrijedi bio drugi napad u školi u toj zemlji u razmaku od 48 sati. Vlasti su ubrzo izvijestile da posrijedi nije terorizam, već pohod 14-godišnjeg učenika te škole.
Prema detaljima koje su objavili turski mediji, 14-godišnjak je sin bivšeg policajca, a u školskom ruksaku ponio je pet komada vatrenog oružja te sedam spremnika streljiva, za koje se sumnja da ih je uzeo od oca. Oko 13 sati, između jutarnje i popodnevne smjene među učenicima, 14-godišnjak je ušao u učionicu i s vrata otvorio paljbu. Ubio je devet osoba i ranio još 13, od kojih su tri u kritičnom stanju.
Guverner Kahramanmaraşa je, pišu turski mediji, naveo da je otac dječaka uhićen te je za njega zatražen istražni zatvor.
Napadači sami sebi oduzeli život
14-godišnji napadač počinio je samoubojstvo te je policija njegovo tijelo nakon očevida odvezla u oklopnom vozilu. Okupljeni građani su pokušali zaustaviti vozilo, ali sve je naposljetku prošlo bez incidenta.
Uz ovaj napad u osnovnoj školi, u pucnjavi 48 sati ranije 19-godišnjak je sačmaricom nasumično pucao u kompleksu tehničke škole u Sivereku te ranio 16 osoba. Riječ je o bivšem učeniku te škole koji je nakon toga nastavio obrazovanje na daljinu, a također je počinio samoubojstvo poslije napada.
Sve suicidalne i depresivne osobe u Hrvatskoj mogu dobiti savjetodavnu pomoć na više mjesta. Cijeli dan, od 0 do 24 sata, Centar za krizna stanja i prevenciju suicida ima otvorenu telefonsku liniju 01/2376 470, putem koje su spremni razgovarati i pomoći svakome koga obuzmu suicidalne misli.