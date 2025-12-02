Zelenski: 'Sada više nego ikad postoji šansa da se ovaj rat okonča'

Na konferenciji za novinare u Dublinu s irskim premijerom Micheálom Martinom, Zelenski je rekao da je u ponedjeljak razgovarao s američkim izaslanikom Steveom Witkoffom koji se u utorak sastaje u Moskvi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, te da Ukrajina sada čeka rezultate tog sastanka.

"Reagirat ću prema tim rezultatima, ako osjetim da možemo računati na stvarni, konkretan dijalog .. sastat ćemo se", rekao je.

Ukrajinski predsjednik također je rekao da je s Martinom razgovarao o korištenju zamrznute ruske imovine te da je "krajnje vrijeme" da se ona iskoristi za podršku ukrajinskom ratu i naporima za obnovu.

"Krajnje je vrijeme da se ona prebaci u Ukrajinu kako bismo mogli pouzdano osigurati i našu obranu i oporavak", jer će to "koristiti ne samo nama već i našim partnerima".