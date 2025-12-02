Javio se Mlađanov odvjetnik: 'Razočaran je. Želi izaći i započeti novi život'

Županijski sud u Varaždinu potvrdio je novu optužnicu protiv Srđana Mlađana, koji bi iz zatvora trebao izaći 2027. godine. Njegov odvjetnik poručuje da je razočaran takvim raspletom, jer je htio započeti novi život na slobodi

Iz kaznionice u Lepoglavi do Županijskog suda u Varaždinu pod maksimalnim policijskim nadzorom stigao je višestruki ubojica Srđan Mlađan. On služi kaznu od 29 godina zatvora zbog nekoliko ubojstava. Trebao bi izaći 2027. godine, no to je dovedeno u pitanje. Naime, sud je potvrdio novu optužnicu, kojom se Mlađana tereti da je u Lepoglavi tražio od drugog zatvorenika, koji je njegov kum, da nakon izlaska iz zatvora otme i ubije osobe koje su svjedočile protiv njega.

"Ovo nije bilo suđenje. Na Optužnom vijeću nije odlučivano o krivnji, nije se Vijeće upuštalo u ocjene o vjerodostojnosti. Zaključak Vijeća je da dokazi, na kojima se optužnica protiv Mlađana zasniva, opravdavaju njezino podizanje, odnosno iz njih zasad proizlazi osnovana sumnja da je djelo počinjeno. Međutim, konačnu odluku o vjerodostojnosti dokaza i je li optuženik kriv će donijeti raspravno vijeće", rekao je za RTL Danas Igor Pavlic, glasnogovornik Županijskog suda u Varaždinu.