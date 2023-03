Nevjerojatna koincidencija: U Rijeci nađena još jedna zaostala bomba iz Drugog svjetskog rata

Na gradilištu u riječkom naselju Krnjevo u petak je tijekom radova pronađena zaostala avionska bomba iz Drugog svjetskog rata, izvijestila je u petak Policijska uprava primorsko-goranska. Podsjetimo, za nedjelju je najavljeno uklanjanje opasne protubrodske mine iz riječke luke, zbog čega će biti zatvoren cijeli Riječki zaljev i evakuiran gradski obalni pojas

Doznaje se da je zaostala bomba pronađena na gradilištu ceste D-403, u blizini trgovačkog centra ZTC. Radovi na gradilištu su zaustavljeni.

Prema informacijama RTL-a bomba je promjera 40 centimetara. Martin Abramović, predstavnik Hrvatskih cesta, rekao je da je uočena tijekom iskopa kružnog rakrižja. Bagerist je uočio da je nešto iskopano, mislio da je stari bojler, ali je primijetio da sliči na bombu pa je to dojavio poslovođi, on inženjeru, a on je onda pozvao MUP.

“Ograđeno je kompletno sve u krugu 50 metara od naprave, staju svi radovi, sve što proizvodi vibracije, na minimum je ograničeno i kretanje pješaka. Dok se ne ukloni, nema ništa od strojeva”, kaže Abramović.