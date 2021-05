U prvim minutama subote počela izborna šutnja: Kazne za kršenje i do 30.000 kuna

S prvim minutama subote počinje izborna šutnja uoči drugog kruga lokalnih izbora koji se održava u nedjelju, a na kojima će se, uz ostalo, izabrati i gradonačelnici četiri najveća hrvatska grada

Drugi krug održava se u ukupno 432 grada i općine, na gotovo 5500 biračkih mjesta. Pravo birati ima tri milijuna 231 tisuću birača, a tiskano je 4,1 milijun glasačkih listića.

Izborna šutnja traje do nedjelje u 19 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mjesta. Za to vrijeme zabranjeno je javno predstavljanje izbornih programa kandidata, nagovaranje birača da glasuju za određenog kandidata, objavljivanje procjena, kao i prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua kandidata itd.