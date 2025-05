Oglasio se DIP: Zaprimili četiri dojave o kršenju šutnje na društvenim mrežama

„Kod nas je relativno mirno“, kaže član i glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski i navodi kako je DIP zaprimio samo četiri prijave da se šutnja krši na društvenim mrežama.

„Ostalo je više, manje mirno“, ističe Hojski, ali i napominje kako to ne znači da je svugdje, odnosno na nižim razinama, tako.

Naime, drugi izborni krug, u kojemu će se izabrati 12 župana, gradonačelnici Zagreba i još 46 gradova i načelnici 62 općine, održat će se u 405 općina i gradova koje 'pokrivaju' njihova izborna povjerenstva kojima se prijavljuju kršenja izborne šutnje.

Zabrana izborne promidžbe, odnosno izborna šutnja traje do nedjelje u 19 sati, a do tada kandidati ne smiju javno predstavljati svoje izborne programe, davati izjave i intervjue, birače se ne smije nagovarati da glasuju za određenog kandidata, ne smiju se objavljivati procjene izbornih rezultata.

Kolike su kazne

Za one koji se odluče postupiti drugačije, propisane su novčane kazne, kreću se od 398 eura za fizičku osobu do 66 361 euro za pravnu, primjerice političku stranku koja prekrši šutnju. Odgovorna osoba u pravnoj osobi i kandidati mogu biti kažnjeni od 1327 do 3981 eura. Kazne izriču prekršajni sudovi.

Član i glasnogovornik DIP-a naglašava i kako nema dojava o problemima sa pripremom 4.980 biračkih mjesta koliko će ih u nedjelju biti otvoreno od 7 do 19 sati.

„Nitko nije dojavio nikakve probleme, pa mi se čini da sve teče uobičajenim tijekom“, rekao je Hojski.