[UŽIVO] Sve više novozaraženih u Slavoniji, U Požegi izvanredna presica

Situacija se pogoršava u Požegi gdje je potvrđeno 25 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a ima mnogo zaraženih i u ostatku Slavonije. Žarište je i Grad Zagreb koji u petak također bilježi 25 novih zaraza virusom Covid-19. Koronavirus se u petak vratio i u Liku. U cijeloj zemlji u posljednja 24 sata zaraženo je čak 96 osoba čime je izjednačen negativan rekord po skoku broj oboljelih u danu. Do sada je najgori dan samostalno bio 1. travnja kada je također zabilježeno 96 zaraženih

9:08 Alabama i još šest američkih država zabilježile su rekordan porast broja slučajeva koronavirusa u petak dok je najnaseljeniji okrug u Floridi uveo policijski sat uoči Dana nezavisnosti, a Arkansas je krenuo u smjeru obaveznog nošenja maski u javnosti. >>>Cijeli članak<<<

8:31 Zbog pogoršanja epidemiološke situacije te značajnog porasta novozaraženih osoba, načelnik Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije Stjepan Bošnjaković sazvao je izvanrednu konferenciju za medije s početkom u 9 sati, gdje će biti izneseni najnoviji podaci, javlja SB online.

8:00 Gotovo 30 posto uzoraka genoma virusa uzročnika covida-19 koje je prikupila Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) imalo je znakove mutacije no nema dokaza da je to dovelo do težeg oblika bolesti, rekla je u petak dužnosnica te organizacije. >>>Cijeli članak<<<