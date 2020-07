Skoro trećina uzoraka covida-19 pokazuje mutaciju, ali ne i težu bolest

Gotovo 30 posto uzoraka genoma virusa uzročnika covida-19 koje je prikupila Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) imalo je znakove mutacije no nema dokaza da je to dovelo do težeg oblika bolesti, rekla je u petak dužnosnica te organizacije.

"Mislim da je to dosta rašireno", rekla je Soumya Swaminathan, glavna znanstvenica WHO-a, agenciji Reuters na marginama konferencije Udruge novinara u UN-u (ACANU) u Ženevi. WHO je do sada prikupio 60.000 uzoraka virusa, rekla je. Znanstvenici u istraživačkom centru Scripps ovoga su mjeseca otkrili da se do travnja u 65 posto slučajeva bolesti u svijetu radilo o mutiranom virusu.