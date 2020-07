[FOTO/VIDEO] Tko je Sheldon Adelson, kralj kocke, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu i izdašan donator Donalda Trumpa, s čije se luksuzne jahte Jadranom širi korona

Sheldon Adelson, čija jahta ovih dana plovi uz jadransku obalu, američki je milijarder s bogatstvom koje se procjenjuje na blizu 30 milijardi dolara te vlasnik kockarnica i hotela u Las Vegasu, Singapuru i Makau koji svoj novac ne štedi kad su u pitanju političke donacije

Sheldona Adelsona moglo bi se prozvati kraljem kocke. On je vlasnik natpolovičnog broja dionica u kompaniji Las Vegas Sands , a koju je osnovao krajem osamdesetih, kad je s partnerima preuzeo Sands Hotel , legendarni kasino i hotel u Las Vegasu. Las Vegas Sands danas se smatra najvećom svjetskom kockarsko-ugostiteljskom korporacijom s godišnjim prihodima od blizu 14 milijardi dolara te neto profitom od dvije i pol milijarde . Uz kockarnice i hotele u Las Vegasu, Adelson kontrolira niz sličnih nekretnina u kineskoj kockarskoj meki i bivšoj portugalskoj koloniji Makau, kao i Marina Bay Sands , jedan od najprepoznatljivijih hotelsko-kockarskih kompleksa u Singapuru.

U vijestima kojima se ovih dana izvještavalo o novim slučajevima zaraze koronavirusom u Hrvatskoj objavljena je informacija da je u Istri detektirano dvoje zaraženih kao dio grupe ljudi zaduženih za pripremu luksuzne jahte Queen Miri za dolazak gostiju. Impresivna devedesetmetarska jahta, čije unajmljivanje na tjedan dana, prema dostupnim informacijama, može stajati i dva milijuna eura, u vlasništvu je američkog milijardera Sheldona Adelsona . On je jahtu izgrađenu 2004. navodno kupio 2014. godine za više od pedeset milijuna eura , a ime je vjerojatno dobila po Adelsonovoj supruzi Miriam.

Poslovni portal Bloomberg ovih dana procjenjuje Adelsonovo bogatstvo na 28,4 milijarde dolara , no njegovi životni počeci bili su vrlo skromni. Rođen u židovskoj obitelji 1933. u američkom gradu Bostonu, Adelson je dijete vozača taksija i trgovkinje, ali je od ranih dana pokazivao sklonost poduzetništvu. Već s 12 godina posudio je od ujaka 200 dolara kako bi kupio dozvolu za prodavanje novina u Bostonu, a život mu je nakon toga bio prepun poslovnih uspjeha i padova.

Još prije toga bacio se u kockarski biznis, a posebne je napore uložio u otvaranje hotela i kasina u Makau nakon što se taj teritorij vratio pod kinesku kontrolu 1999. godine. Prema dostupnim informacijama, inicijalnu investiciju od 265 milijuna dolara u izgradnju kockarnice Sands Macao uspio je vratiti u samo godinu dana. Intenzivna ulaganja Adelson je nastavio i u idućim godinama, a interes je proširio i na Singapur, u kojem njegova tvrtka u vlasništvu ima kompleks Marina Bay Sands.

Osim po kockarnicama, Adelson i njegova supruga Miriam poznati su u Sjedinjenim Američkim Državama kao izdašni politički donatori i to na strani republikanaca, iako se Adelson dobrim dijelom života identificirao kao demokrat. Jedan je od najvećih donatora predsjednika Donalda Trumpa. Britanski The Guardian početkom ove godine procjenjivao je da bi Adelson i supruga ovogodišnjoj kampanji Trumpa i lobističkim grupama koje podržavaju njegovu politiku mogli donirati i do 200 milijuna dolara.