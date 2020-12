U pariškoj regiji teta nožem ubila nećaka i ranila nećakinju

Jedna žena je u božićnoj noći nožem usmrtila desetogodišnjeg nećaka i teško ranila čeverogodišnju nećakinju u Limayu, u pariškoj regiji, doznaje agencija France presse od policijskog izvora

Teta, (31), djelatnica općine Limay, bila je pritvorena i hospitalizirana, a kasnije je napustila bolnicu i čeka se saslušanje.

Susjedi su ispričali da se obitelj doselila prije nekoliko mjeseci u prizemlje zgrade nedaleko kolodvora u kojoj žive socijalno ugrožene obitelji.

Stranovnika zgrade Luisa probudili su "užasni krici" i pod trijemom je ugledao susjeda, tetka djece kako masira srce svog nećaka. Luis ga je zamijenio i masirao dječaka do dolaska hitne pomoći 15 do 20 minuta kasnije. No dječak koji je zadobio nekoliko uboda nožem u trbuh je nije preživio.

Prema policijskom izvoru, počiniteljica je rekla daje bila "opsjednuta" i imala je posjekotine na podlaktici. Drugi policijski izvor je naveo da je žena pod psihijatrijskim nadzorom, ali nema policijski dosje.

Prema ta dva izvora, nož oštrice 15 cm je pronađen u grmlju.