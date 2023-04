U oluji na istoku SAD-a 18 mrtvih, mnoštvo ozlijeđenih

Prema zadnjim podacima 18 ljudi poginulo je, a brojni su ranjeni u velikoj oluji s jakim vjetrovima i obilnom kišom koja je prohujala kroz jug i Srednji zapad SAD-a te nastavila prema istoku, izvijestile su službe i mediji

Državni meteorološki zavod Sjedinjenih Država izdao je upozorenje o teškom olujnom nevremenu za subotu poslijepodne u dijelovima savezne države New York i Pennsylvanije, s udarima vjetra brzine do 105 km/h. Kiša i vjetar očekuju se u istočnom Ohiju i dijelovima Zapadne Virginije, prema meteorološkoj službi. Jaki vjetrovi s udarima do 100 km/h očekuju se i u glavnome gradu Washingtonu tijekom subote.

U Arkansasu je gradonačelnik Little Rocka, Franck Scott novinarima rekao da je u bolnice zbog raznih ozljeda prevezeno tridesetak ljudi. Novinarka iz Little Rocka, Lara Farraf AFP-u je rekla da je tornado nosio "čitave krovove zgrada” te je na društvenim mrežama objavila fotografije.