Paklene vrućine u Europi: Njemačka srušila novi toplinski rekord, asfalt puca, zatvaraju se autoceste

Toplinski rekord u Njemačkoj ponovno je oboren u subotu nakon što je prema prvim podacima u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt izmjereno 41,5 stupnjeva Celzijevih, javlja Njemački meteorološka služba dok policija iz cijele zemlje upozorava na oštećenja asfalta na autocestama zbog čega su neke dionice na istoku zemlje i zatvorene

Na meteorološkoj stanici u Drewitzu, na sjeveru savezne pokrajine Saska Anhalt, je prema podacima Njemačke meteorološke službe izmjereno 41,5 stupnjeva Celzijevih što je više od jučer izmjerene rekordne temperature od 41,3 koliko je izmjereno na zapadu Njemačke u Saarbrueckenu u saveznoj pokrajini Sarska.

DWD ukazuje na to da će tek nakon vikenda i novih mjerenja biti moguće potvrditi rekorde jer bi se temperatura tijekom dana mogla dodatno porasti. Iz više saveznih pokrajina, posebice na istoku zemlje, u subotu stižu vijesti i o kolnicima autocesta koji su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta zbog visokih temperatura. Važna autocesta A2 koja spaja istok i zapad zemlje, je zapadno od Berlina zatvorena za sav promet, a oštećenja uslijed topline bilježi i policija u drugim istočnim saveznim pokrajinama. Toplinski val se u subotu polako premjestio na istok zemlje, a lagano zahlađenje se očekuje tek u noći s nedjelje na ponedjeljak. Meteorološka služba izdala je u subotu upozorenja na ekstremne vrućine za gotovo cijelu Njemačku, a vlasti su pozvale ljude da štede vodu. 'Toplinski val će dosegnuti vrhunac tijekom vikenda, s temperaturama većim od 40 stupnjeva u nekim djelovima Njemačke', rekao je Karsten Brandt, meteorolog na web stranici za vremensku prognozu Donnerwetter.de.

U Francuskoj deseci mrtvih Velika Britanija, Francuska, Švicarska i Njemačka iskusile su rekordne vrućine u lipnju, a vremenski sustav mogao bi testirati još rekorda dok se kreće preko Njemačke prema Poljskoj. Po riječima znanstvenika, toplinski val bio bi praktički nemoguć bez klimatskih promjena koje je uzrokovao čovjek, zbog kojih su i noćne temperature ovog tjedna puno više nego što bi bile prije dva desetljeća. U Francuskoj su deseci ljudi, i mladih i starih, umrli tijekom toplinskog vala. Temperature iznad 40 °C poremetile su željeznički promet i proizvodnju električne energije, izazvale zabrane alkohola, obustavile rad škola i odgodile događaje na otvorenom. Talijansko ministarstvo zdravstva izdalo je crveno upozorenje na toplinski val u 18 talijanskih gradova, uključujući Milano, Rim, Torino, Veneciju, Genovu, Firencu i Bolognu, za subotu i nedjelju, a očekuje se da će temperature u nekim područjima porasti i do 39 °C. Talijanska pjevačica Loredana Berte izjavila je da je otkazala koncert zakazan za nedjelju u sjevernom gradu Bergamu zbog vrućine, na savjet svog menadžmenta i medicinskog osoblja. Petak je bio najtoplija lipanjska noć ikad zabilježena u Bolzanu u talijanskim Alpama, s noćnim temperaturama koje nisu padale ispod 25,4 °C, rekao je gradski meteorolog Dieter Peterlin na X.