FOTO Kako izgleda odgovor na nuklearni ili kemijski napad? Hrvatska vojska pokazala svoje sposobnosti

Kako navodi MORH, kroz demonstraciju operativnih postupaka radiološko-biološko-kemijskog izviđanja, detekcije, označavanja kontaminiranog područja, uzorkovanja te dekontaminacije ljudi i opreme, vozila i terena, prikazana je potpuna interoperabilnost Bojne nuklearno-biološko-kemijske obrane Hrvatske kopnene vojske s prisutnim savezničkim oružanim snagama s naglaskom na civilno-vojnu suradnju s Državnom intervencijskom postrojbom civilne zaštite.

Pod vodstvom brigadirke Valentine Ključarić prikazana je sposobnost za provedbu potvrdne identifikacijske laboratorijske analize KBRN prikupljenih uzoraka sumnjivih na prisutnost bojnih otrova i toksičnih kemikalija, koja se provodi u NBK laboratoriju Centra za obrambene i strateške studije 'Janko Bobetko', Hrvatskog vojnog učilišta 'Dr. Franjo Tuđman'.

Potporu u provedbi taktičkih operacija dekontaminacije pružili su pripadnici pričuvnog sastava, 3. pričuvne pješačke pukovnije, dok je postrojbama na terenu zapovijedao zapovjednik Bojne nuklearno-biološko-kemijske obrane brigadir Dragutin Tušek.

U nastavku vježbe vozilom na daljinsko upravljanje MVFD 5 dekontaminirana su vozila i ljudstvo po izlasku iz kontaminiranog područja specijalističke postrojbe civilne zaštite za KBRN zaštitu, Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Zagreb.

Na vježbi je sudjelovalo sto pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, Ravnateljstva civilne zaštite i pripadnika savezničkih oružanih snaga Slovenije, Crne Gore i Albanije koji su, kako ističe MORH, uspostavili odličnu suradnju i razmijenili iskustva u nuklearno-biološko-kemijskoj obrani.

'Posebna vrijednost ove vježbe jest u njezinoj združenoj snazi. Prikazali smo da zajednički, sinkronizirano i bez oklijevanja možemo jamčiti sigurnost i zaštitu u području nuklearno-biološko-kemijskih ugroza', poručio je zapovjednik BNBKO-a Tušek.