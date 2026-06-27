Izvanredne mjere: Temperature idu iznad 40 °C, željeznice i škole u problemima

U petak je u blizini grada Saarbrueckena blizu francuske granice dosegnut novi njemački rekord od 41,3 °C , rekao je glasnogovornik njemačke Nacionalne meteorološke službe, napominjući da je očitanje još uvijek preliminarno.

Velika Britanija, Francuska, Švicarska i Njemačka i skusile su rekordne vrućine u lipnju, a vremenski sustav mogao bi testirati još rekorda dok se kreće preko Njemačke prema Poljskoj. Po riječima znanstvenika, toplinski val bio bi praktički nemoguć bez klimatskih promjena koje je uzrokovao čovjek, zbog kojih su i noćne temperature ovog tjedna puno više nego što bi bile prije dva desetljeća.

Poziv na štednju vode

Meteorološka služba izdala je u subotu upozorenja na ekstremne vrućine za gotovo cijelu Njemačku, a vlasti su pozvale ljude da štede vodu. Navedeno je da se u cijeloj zemlji očekuju temperature od 36 °C, s mogućim lokalnim maksimumima od 42 °C.

U Francuskoj su deseci ljudi, i mladih i starih, umrli tijekom toplinskog vala. Temperature iznad 40 °C poremetile su željeznički promet i proizvodnju električne energije, izazvale zabrane alkohola, obustavile rad škola i odgodile događaje na otvorenom. 'Toplinski val će dosegnuti vrhunac tijekom vikenda, s temperaturama većim od 40 stupnjeva u nekim djelovima Njemačke', rekao je Karsten Brandt, meteorolog na web stranici za vremensku prognozu Donnerwetter.de.

Talijansko ministarstvo zdravstva izdalo je crveno upozorenje na toplinski val u 18 talijanskih gradova, uključujući Milano, Rim, Torino, Veneciju, Genovu, Firencu i Bolognu, za subotu i nedjelju, a očekuje se da će temperature u nekim područjima porasti i do 39 °C.

Talijanska pjevačica Loredana Berte izjavila je da je otkazala koncert zakazan za nedjelju u sjevernom gradu Bergamu zbog vrućine, na savjet svog menadžmenta i medicinskog osoblja. Petak je bio najtoplija lipanjska noć ikad zabilježena u Bolzanu u talijanskim Alpama, s noćnim temperaturama koje nisu padale ispod 25,4 °C, rekao je gradski meteorolog Dieter Peterlin na X.

Besplatna otkazivanja radi smanjenja putovanja vlakom

Neki veliki pružatelji javnih usluga nastojali su smanjiti promet boreći se s mogućnošću oštećenja infrastrukture, uključujući iskrivljene ceste i željezničke tračnice.

Njemački nacionalni željeznički operater Deutsche Bahn dao je putnicima mogućnost otkazivanja rezervacija za putovanja na velike udaljenosti do početka sljedećeg tjedna bez naknade. Tvrtka je izjavila da je njihova infrastruktura pod posebnim opterećenjem zbog izloženosti suncu i dodatnog rizika za signale, tračnice i nadzemne žice koji mogu izazvati grmljavine i požari.

U Švicarskoj se povorka ponosa u Lausannei treba održati u subotu unatoč prognoziranim temperaturama do 33 °C, rekli su organizatori. Postavljene su dodatne fontane s vodom i hitne službe kako bi se ublažili problemi povezani s vrućinom. Početak povorke ponosa u Milanu, također u subotu, odgođen je do 17 sati kako bi se izbjegla najgora vrućina.

Predviđa se da će najekstremnija vrućina početi jenjavati tijekom vikenda, a u nedjelju se očekuju jake grmljavinske oluje. Diljem Europe kulturne znamenitosti morale su se zatvoriti, poljoprivreda pati pod pritiskom toplinskog vala, a neke bolnice se muče s problemima izazvanim vrućinom.