U Moldaviji prisegnula nova vlada, do 2028. ima jedan važan zadatak

I.H./Hina

01.11.2025 u 15:21

Moldavska predsjednica Maia Sandu
Moldavska predsjednica Maia Sandu Izvor: EPA / Autor: DUMITRU DORU
Nova moldavska vlada prisegnula je u subotu pred predsjednicom Maiom Sandu u Kišinjevu, objavila je državna novinska agencija Moldpress

Vlada na čelu s neovisnim znanstvenikom i investicijskim bankarom Alexandruom Munteanuom svojim najvažnijim zadatkom smatra dovršetak pregovora o pristupanju Europskoj uniji do 2028. godine. Munteanu je obećao u parlamentu u petak da će podnijeti ostavku ako ne uspije dovršiti pripreme za pristupanje zemlje Europskoj uniji do te godine.

Proeuropska Stranka akcije i solidarnosti (PAS) Maie Sandu pobijedila je na parlamentarnim izborima krajem rujna unatoč ruskim pokušajima uplitanja. Sandu je imenovala Munteanua novim premijerom. Munteanu je radio kao bankar u Moldaviji i Francuskoj, a desetljeće je radio za Svjetsku banku u Washingtonu.

Državljanin je Moldavije, Rumunjske i SAD-a, a 20 godina je živio u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine. U njegovoj je vladi više nestranačkih stručnjaka nego članova PAS-a.

