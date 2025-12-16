Europska komisija predstavila plan za priuštivo stanovanje

Po podacima EK-a, cijene stambenih nekretnina u Uniji su od 2013. porasle za više od 60 posto, a najniže najamnine za oko 20 posto.

Stambena politika je u nadležnosti država članica, no plan EK-a trebao bi im pomoći u rješavanju krize.

“Europa mora kolektivno preuzeti odgovornost za stambenu krizu koja pogađa milijune naših građana i djelovati po tom pitanju. Ne radi se samo o krovovima nad glavom, u pitanju je naša demokracija, jer ako to ne riješimo ostavit ćemo prazninu koju će ekstremističke političke snage zauzeti”, rekao je povjerenik za energiju i stanovanje Dan Jorgensen.