Institut povezan s Harvardom mora platiti 15 milijuna dolara zbog manipulacija studijama

Centar za liječenje i istraživanje raka sa središtem u Bostonu sklopio je nagodbu s američkim ministarstvom pravosuđa u predmetu koji je prošle godine pokrenuo britanski biolog i zviždač, zabrinut za nekoliko studija.

Nakon njegove objave na blogu, institut Dana-Farber najavio je da će povući šest studija i ispraviti 31 znanstveni rad. Nagodba se tiče 15 studija o raku objavljenih od 2014. do 2020. za koje američka vlada kaže da sadrže slike ili podatke koji su pogrešno prikazani ili duplicirani.

Dana-Farber je kao dio nagodbe prihvatio odgovornost za te postupke.

Osnovnu tužbu podnio je u travnju 2024. u Bostonu Sholto David, stanovnik Walesa s doktoratom iz stanične i molekularne biologije, koji je izašao u javnost sa svojom analizom studja Dane-Farber u blog objavi u siječnju.