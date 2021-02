U Mečenčanima se otvorila osamdeset i deveta vrtača, sada je počela izbijati i voda iz zemlje

U Mečenčanima se danas otvorila još jedna vrtača - 89. po redu

Geolozi još uvijek ispituju teren, nove zabrane očekuju se sljedećih dana. A kad završe s vrtačama, geolozi će nastaviti posao u Petrinji jer je danas zabilježen još jedan slučaj manjih gejzira, iz zemlje navire voda pa je tako navrla i u jednu obiteljsku kuću, javlja Nova TV.

'Zašto izvire voda, tek trebamo utvrditi istražnim radovima, jesu li se podzemni tokovi promijenili ili nisu.

Kolika je ako ćemo je nazvati moram pod navodne znakove staviti 'ugroza', to ćemo isto dodatno utvrditi, znači li to da je došlo do eventualnog sloma tla i u kojoj veličini, i to to ćemo utvrditi dodatnim radovima', poručuje Davor Ljubičić, koordinator geotehničara na terenu.