U Hrvatskoj još uvijek nije smanjen broj oboljelih od raka kojem je glavni uzročnik pušenje, a po programu probira i rane detekcije vidljivo je kako za rak vrata maternice, dojke i debelog crijeva stopa odaziva na preventivne preglede nije zadovoljavajuća, istaknuto je u subotu na skupu o Imunoterapiji raka

Znanstvenik Janoš Terzić je govorio o terapijama raka koje su od prije desetak godina u uporabi, a to su terapije koje po prvi put mogu tumorsku bolest u potpunosti izliječiti. "To se, nažalost, ne radi svaki put ali u određenom postotku pacijenata tumor kao da nije ni postojao", obrazložio je Terzić. Banalizirao je to rekavši kako to tada izgleda kao da su izliječili upalu grla.

Budućnost je, uvjeren je Terzić, dobra. "Primjer s imunoterapijom jasno govori kako stoje stvari i kakav je trend da se u konačnici stvari i izliječe. Danas osim imunoterapije koja se primjenjuje i koja je u klinici, postoji čitav niz predavanja, na tisuće kliničkih istraživanja koja su u tijeku. Gotovo je sigurno da ćemo kroz ta istraživanja i studije za 20 ili 30 godina doći do rješenja za određeni broj tumorskih bolesti. Vjerujem da će se u budućnosti tumorske bolesti liječiti kao i standardne, kao primjerice upale grla ili zubobolje", najavio je Terzić.

Onkologinja Boraska Jelavić je rekla kako je imunoterapija jedinstvena po tome što cilja imunološki sustav čovjeka, te ga aktivira na način da se bori protiv tumora. Rekla je da ne gađaju tumorsku stanicu već osnažuju imunološki sustav za borbu protiv tumora.

"Perjanica našeg liječenja je maligni metastatski melanom u kojoj je imunoterapija prva krenula i gdje imamo dugoročne rezultate. Za druge tipove tumora još uvijek ne znamo kolika su dugoročna preživljenja. Još će proteći vremena da znamo točan utjecaj imunoterapije na sve ili različite vrste tumora, no imamo dobar osjećaj da se uistinu radi o prekretnici u liječenju naših bolesnika", kazala je Boraska Jelavić.

