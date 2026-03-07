RUSKI ZRAČNI NAPAD

U Harkivu pogođena stambena petokatnica: Dvije osobe poginule, više ozlijeđenih

L. Š. / Hina

07.03.2026 u 06:58

Napad na Harkiv - ilustracija
Napad na Harkiv - ilustracija Izvor: EPA / Autor: SERGEY KOZLOV
Dvije su osobe poginule, a njih 10 je ozlijeđeno u ruskom zračnom napadu na stambenu zgradu u Harkivu u istočnoj Ukrajini objavile su tamošnje vlasti

'Nakon neprijateljskog napada dio stambene petokatnice praktički je uništen. Oštećena je i obližnja kuća. Poginula je jedna osoba, a njih još 10 je ozlijeđeno, među njima dječaci od šest i 11 godina te 17-godišnja djevojka', objavio je čelni čovjek vojne administracije u Harkivu Oleg Sinegubov.

Ruski zračni napadi zabilježeni su i u Čugivu u Harkivskoj regiji te u južnoj Ukrajini u Zaporižji.

