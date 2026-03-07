U Harkivu pogođena stambena petokatnica: Dvije osobe poginule, više ozlijeđenih

'Nakon neprijateljskog napada dio stambene petokatnice praktički je uništen. Oštećena je i obližnja kuća. Poginula je jedna osoba, a njih još 10 je ozlijeđeno, među njima dječaci od šest i 11 godina te 17-godišnja djevojka', objavio je čelni čovjek vojne administracije u Harkivu Oleg Sinegubov.

Ruski zračni napadi zabilježeni su i u Čugivu u Harkivskoj regiji te u južnoj Ukrajini u Zaporižji.