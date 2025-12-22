U eksploziji u kemijskom postrojenju teško ozlijeđene tri osobe

Prefekt departmana Rhône za platformu X je rekao kako je ljudima savjetovano da izbjegavaju to područje i da ostanu u zatvorenim prostorima, no da 'u ovome trenutku' nema opasnosti od trovanja za lokalne stanovnike.

Četvrta je osoba lakše ozlijeđena, a požar je pod kontrolom, dodao je.

Na mjesto događaja poslano je oko 100 vatrogasaca. Zatvorene su glavna cesta, željezničke i riječne rute u cijelom tom području.

Elkem, norveška kemijska tvrtka koja je vlasnik tvornice, proizvodi silikone, silicij, legure za ljevaonicu, ugljik i mikrosilicij te ostale materijale.

'Provest ćemo istrage da bi se utvrdile točne okolnosti eksplozije', stoji u priopćenju Elkema.