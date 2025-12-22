U eksploziji u kemijskom postrojenju teško ozlijeđene tri osobe

Tri osobe teško su ozlijeđene u ponedjeljak u eksploziji i požaru u kemijskom postrojenju blizu jugoistočnoga francuskog grada Lyona, objavile su lokalne vlasti
Prefekt departmana Rhône za platformu X je rekao kako je ljudima savjetovano da izbjegavaju to područje i da ostanu u zatvorenim prostorima, no da 'u ovome trenutku' nema opasnosti od trovanja za lokalne stanovnike.
Četvrta je osoba lakše ozlijeđena, a požar je pod kontrolom, dodao je.
Na mjesto događaja poslano je oko 100 vatrogasaca. Zatvorene su glavna cesta, željezničke i riječne rute u cijelom tom području.
Elkem, norveška kemijska tvrtka koja je vlasnik tvornice, proizvodi silikone, silicij, legure za ljevaonicu, ugljik i mikrosilicij te ostale materijale.
'Provest ćemo istrage da bi se utvrdile točne okolnosti eksplozije', stoji u priopćenju Elkema.