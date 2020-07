U Crnoj Gori povećano testiranje, novih 400 zaraženih

Crnogorski Institut za javno zdravlje (IJZCG) priopćio je u ponedjeljak navečer da je pozitivno oko 400 od 2.000 testova na koronavirus koji su, zbog povećanog testiranja poslani u laboratorij u Njemačkoj

Na taj način, broj zaraženih u Crnoj Gori, koji uz današnjih novih 66 slučajeva iznosi ukupno 963, znatno će se povećati, što bi, kako je priopćio direktor IJZCG Boban Mugoša, moglo utjecati na na uvođenje novih epidemioloških mjera.

„Prema sadašnjim podacima kojima raspolažemo zabrinjava nas to što je preko 20 posto od uzoraka koji su poslani na obradu u Njemačku pozitivno, što znači da će doći do daljeg porasta i to će utjecati na to kako ćemo dalje pristupati epidemiji“, priopćio je Mugoša.