U četvrtak kreću radovi na frekventnoj prometnici u Zagrebu: Nužna je hitna sanacija

Iz Grada Zagreba najavili su da od četvrtka, 15. siječnja u 9:00 sati, započinje hitna sanacija kolnika na Aveniji Većeslava Holjevca, na dionici od Ulice Damira Tomljanovića Gavrana do Slavonske avenije
Navode da će se sanirati se udarna oštećenja na kolniku nastala kao posljedica zimskih vremenskih uvjeta, a radovi će trajati do subote, 17. siječnja u 4:00 sata.
Tijekom izvođenja radova, promet u smjeru centra grada odvijat će se jednim trakom (istočni trak), dok će se promet prema Novom Zagrebu odvijati nesmetano. Iz Grada mole sugrađane da obrate pozornost na privremenu prometnu signalizaciju i za razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.