U četvrtak kreću radovi na frekventnoj prometnici u Zagrebu: Nužna je hitna sanacija

Navode da će se sanirati se udarna oštećenja na kolniku nastala kao posljedica zimskih vremenskih uvjeta, a radovi će trajati do subote, 17. siječnja u 4:00 sata.

Tijekom izvođenja radova, promet u smjeru centra grada odvijat će se jednim trakom (istočni trak), dok će se promet prema Novom Zagrebu odvijati nesmetano. Iz Grada mole sugrađane da obrate pozornost na privremenu prometnu signalizaciju i za razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.