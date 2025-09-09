U Boliviji 55 novih hrvatskih državljana, na listi čekanja još 150 kandidata

On je u gradovima La Paz, Cochabamba i Santa Cruz uručio rješenja o državljanstvu od 13. do 19. kolovoza tijekom svečane ceremonije.

"Interes je velik. No, ograničenje u odobravanju državljanstva je broj konzularnih dana u Boliviji koji nam se godišnje odobri. Imamo oko 150 kandidata na listi čekanja“, rekao je.

Hrvatska vlada se nada da će se potomci Hrvata u Južnoj Americi odlučiti na život i rad u Hrvatskoj gdje nedostaje radne snage. Hrvatsko državljanstvo i putovnica također omogućuju putovanja, zapošljavanje i život u drugim članicama Europske unije.