U BiH preminuo federalni ministar pozitivan na koronavirus

Ministar za pitanja branitelja u vladi Federacije BiH Salko Bukvarević, koji je bio zaražen koronavirusom, umro je u srijedu u bolnici u Sarajevu gdje je bio na liječenju

Stanje mu se naglo pogoršalo u utorak kada je priključen na respirator no mjere koje su poduzeli liječnici nisu dale rezultate.

Bukvarević je na dužnosti ministra zaduženog za pitanja branitelja bio od 2015. godine.

To je prvi dužnosnik u BiH koji je preminuo od bolesti covid-19. Ranije je koronavirusom bio zaražen i federalni premijer Fadil Novalić koji je također morao biti smješten u bolnicu zbog upale pluća no on se oporavio.