U Beogradu održana prosvjedna šetnja: 'Godina dana - isti zahtjevi'

"Godinu dana - isti zahtjevi" moto je skupa na koji su građane u subotu pozvali studenti beogradskog Fakulteta dramskih umjetnosti (FDU), podsjećajući da je napadom nekolicine pristaša i lokalnih dužnosnika Srpske napredne stranke (SNS) na njihove kolege u Novom Beogradu pokrenut val protuvladinih prosvjeda iz kojih je nastao studentski pokret. Petero napadača na studente FDU-a je, nagodbom s tužiteljstvom, dobilo simbolične uvjetne i novčane kazne, bez sudskog procesa za kazneno djelo nasilja na javnim skupovima.

Prosvjedi studenata od studenog prošle godine s vremenom su dobivali sve veću potporu akademske zajednice i brojnih društvenih skupina - od građanskog društva do odvjetnika i sindikata. Demonstranti su zahtjevali rad institucija i pravosuđa bez političkog utjecaja i pritisaka , te odgovornost vladajućih za smrtonosni pad nadstrešnice, videći ga kao posljedicu koruptivnih poslova vlasti i nesavjesno izvedenih radova na nedavnoj rekonstrukciji kolodvora.

Tijekom današnjeg prosvjednog mimohoda studenti su, ispred tužiteljstva i Palače pravde, poručili da im preostaje da budu "samo još glasniji" , ako ih tužiteljstvo "ne može čuti". Prosvjedi podrške beogradskim studentima održani su i u drugim sveučilišnim centrima u Srbiji. Prosvjednici u Nišu napose su ukazali na represivnu mjeru vlasti da se Filozofski fakultet, koji je bio središte prosvjeda u tom gradu, preimenuje u Fakultet srpskih studija , izdvajajući pojedine fakultetske odjele.

Beogradski prosvjed okončan je ispred Radio-televizije Srbije nakon što je mjesecima od javnog servisa traženo da objektivno i nepristrano izvještava o studentskim prosvjedma i zahtjevima prosvjednika. Val protuvladinih prosvjeda u Srbiji potaknuo je pad nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru kada je 1. studenog 2024. poginulo 16 pretežito mladih osoba, a jedna djevojka je ozlijeđena teško i s doživotnim posljedicama.

Vlast prosvjednike naziva "blokaderima" i "teroristima", a studentskom pokretu dodaje i naziv "obojene revolucije" potaknute i koordinirane izvana s ciljem da se sruši srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Val prosvjeda proširio se cijelom Srbijom izvodeći na ulice stotine tisuća ljudi što je izazvalo društvenu i političku krizu, najveću od dolaska na vlast SNS-a 2012. godine, praćenu represijom, brojnim uhićenjima pod optužbama za rušenje ustavnog poretka, te povremeno brutalnim akcijama policije, na što je u svom posljednjem izvješću ukazala i Europska komisija.