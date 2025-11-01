Deseci tisuća ljudi na skupu u Novom Sadu: Ovo su scene koje su se svima urezale u pamćenje

Ranije nego je predviđeno završio je komemorativni skup povodom godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu. Događaj, koji je promijenio Srbiju, i danas je izazvao puno emocija, a mi smo izdvojili najupečatljivije trenutke

Nekoliko desetaka tisuća, ako ne i više od 100 tisuća, građana Srbije okupilo se u Novom Sadu na komemorativnom skupu povodom godišnjice pada nadstrešnice, u kojem je život izgubilo 16 osoba, a jedna je teško ozlijeđena. Nakon impresivnog sinoćnjeg dočeka studenata koji su pješačili iz svih dijelova Srbije, jutros su se građani već oko 10 sati počeli okupljati na simboličnih 16 lokacija u Novom Sadu, od kuda su zajedno stigli pred Željeznički kolodvor, gdje je održana glavnina skupa.

Točno u 11.52 ispred kolodvora deseci tisuća ljudi stajali su 16 minuta u tišini, minutu za svakog poginulog. No to je tek bio početak skupa koji je trajao do večernjih sati. Iako se moglo vidjeti i čuti da je okupljanje izazvalo emocije, skup je prošao bez incidenta.

Mi smo izdvojili neke od najemotivnijih i najupečatljivijih trenutaka. 16 minuta tišine Iako studenti i građani već godinu dana svakodnevno u 11.52 odaju počast s 16 minuta tišine, bilo je impresivno gledati desetke tisuća okupljenih kako u miru stoje i prisjećaju se poginulih. Prvi emotivni trenutak bio je netom nakon završetka minuta tišine kada je zbor zapjevao pjesmu 'Cvjeta trešnja u planini', koju je napisao književnik, dramski pisac, reditelj i scenarist Dušan Kovačević, a koja je poznata široj javnosti po filmu 'Sabirni centar' reditelja Gorana Markovića.

Majka poginulog mladića najavila štrajk glađu Dok je zbor pjevao pjesmu, ispred Željezničkog kolodvora počelo je polaganje vijenaca i cvijeća. Među prvima je do ograde, kojom je omeđen kolodvor, stigla Dijana Hrka, čiji je sin Stefan jedan od poginulih u padu nadstrešnice i koja je jedna od najglasnijih kritičarki nemoći vlasti da pronađe odgovorne. Hrka se, praćena ratnim veteranima, doslovce slomila u suzama ispred kolodvora. Nešto kasnije i sama se obratila okupljenima s pozornice te najavila da započinje štrajk glađu. 'Ovo je moja borba koju moram dovesti do kraja. Ja ću se sada ograditi od studenata i naroda, krećem u ovu borbu sama, tako što ću pokrenuti štrajk glađu. Ja moram, to je moja obaveza. Želim znati tko je ubio moje dijete i tko je ubio 16 ljudi. Netko mora odgovarati za ovo. Tako da ću ispred Skupštine grada štrajkati glađu, preko puta Ćacilenda. Hvala vam za sve, za ljubav i podršku, hvala vam narode moj', rekla je Hrka.

16 minuta tišine na obalama Dunava Iako je bilo najavljeno da bi skup trebao završiti u 20 sati, on je završio čak sat vremena ranije. Zbog opasnosti od eventualnih incidenata, poručili su studenti. Okupljanje je ponovno završeno sa 16 minuta tišine, no ovaj put na obalama Dunava. Tijekom 16 minuta tišine okupljeni su upalili svjetla na svojim mobitelima, a kako je to izgledalo možetete pogledati u galeriji i na snimkama.

Do obale su doplovili čamci iz kojih je pušteno i 16 lanterni, svaka za jednog poginulog.

U nebo su pušteni beli lampioni u znak sećanja na žrtve tragedije na Železničkoj stanici pic.twitter.com/yEAxIeisto — Autonomija Info (@autonomijandnv) November 1, 2025

Posebna poruka za kraj Za kraj skupa studenti su objavili posebnu poruku s Petrovaradinske tvrđave. 'Vidimo se sutra i svakog drugog dana, dok ne bude pravda', pisalo je na transparentu kojeg su izvjesili s tvrđave. Jasna je to poruka i vlasti da ovo nije bio posljednji skup i da neće odustati od traženja odgovornosti za novosadsku tragediju.