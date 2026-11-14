'Dragi Viktore...' Tusk brutalno ismijao Orbána nakon velikog skandala u Mađarskoj

'Prije nekoliko dana Orbánov brat priveden je u slučaju krijumčarenja ljudi, a jučer je u šumi pronađeno 20 milijuna dolara koje je zakopao jedan od Orbánovih ministara. Dragi Viktore, oduvijek sam se divio tvojoj kreativnosti, ali sada moram reći da sam impresioniran kao nikad prije ', napisao je Tusk.

A few days ago, Orbán’s brother was detained in a people-smuggling case, while yesterday 20 million dollars were found buried in the forest by one of Orbán’s ministers. Dear Victor, I’ve always been an admirer of your creativity, but now I must say I’m impressed as never before

Áron Orbán , mlađi brat bivšeg mađarskog premijera, priveden je 9. studenoga u sklopu istrage o navodnim nezakonitostima pri izdavanju viza vijetnamskim državljanima. Viktor Orbán reagirao je tvrdnjom da je upravo on stvarna meta postupka, dok je njegov brat, prema njegovim riječima, samo pijun u političkom obračunu.

Drugi slučaj odnosi se na Miklósa Sesztáka, koji je od 2014. do 2018. godine bio ministar nacionalnog razvoja u Orbánovoj vladi. Mađarski Nacionalni ured za povrat i zaštitu imovine (NVVH) 12. i 13. studenoga u istrazi protiv Sesztáka zaplijenio je više od pet milijardi forinti, 2,66 milijuna eura i 1,26 milijuna dolara u gotovini.

Prema objavljenim informacijama, dio novca bio je zakopan u šumama, dok su ostali iznosi pronađeni u poljoprivrednim objektima, skladištima, kući i sefu.

Aktualni mađarski premijer Péter Magyar procijenio je ukupnu vrijednost zaplijenjenog novca na više od šest milijardi forinti.

'Ili Budimpešta, ili zatvor'

Tuskova najnovija objava samo je nastavak dugogodišnjih političkih prepucavanja s Orbánom, kojeg je poljski premijer više puta kritizirao zbog odnosa prema Rusiji, Ukrajini i europskim institucijama. Nakon Orbánova posjeta Moskvi u srpnju 2024. godine Tusk se zapitao osjeća li se itko sigurnije nakon razgovora mađarskog premijera s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o poslijeratnoj europskoj sigurnosnoj arhitekturi. Tom je prilikom poručio i da se povijest ne ponavlja, ali se često rimuje.

U listopadu 2025. godine, ispod fotografije Orbána s bivšim poljskim ministrom pravosuđa Zbigniewom Ziobrom, protiv kojeg se u Poljskoj vodi istraga, Tusk je ostavio kratku poruku: 'Ili Budimpešta, ili zatvor.'

Mjesec dana poslije, kada je Orbán zatražio obustavu pomoći Ukrajini, Tusk je komentirao da ga ne iznenađuje to što su Ziobro i njegov bivši zamjenik Marcin Romanowski utočište pronašli upravo u Budimpešti.

Nakon Orbánova poraza poručio: 'Rusi, idite kući'

Njihov politički sukob dodatno se zaoštrio uoči ovogodišnjih mađarskih parlamentarnih izbora. U veljači je Tusk, aludirajući na prezime Orbánova glavnog izazivača Pétera Magyara, upitao kako se na mađarskom kaže 'mađarsko proljeće'.

Nakon Orbánova izbornog poraza 12. travnja, poljski premijer čestitao je pobjednicima porukom: 'Ponovno zajedno! Slavna pobjeda, dragi prijatelji!'

Na mađarskom je dodao i 'Ruszkik haza!', odnosno 'Rusi, idite kući', poznati slogan Mađarske revolucije iz 1956. godine.

Dva tjedna kasnije, na samitu Europske unije u Nikoziji, na kojem Orbán nije sudjelovao, Tusk je novinarima rekao da prvi put nakon mnogo godina u dvorani nema Rusa.

Ni Orbán nije ostao dužan poljskom premijeru. Ranije ga je nazivao jednim od najglasnijih europskih huškača na rat, a u intervjuu poljskom tjedniku 'Sieci' 2025. godine izjavio je da ga Tusk mrzi.