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Drama u Hormuškom tjesnacu: Naftni tanker naletio na minu i zapalio se

M. Šu./Hina

14.11.2026 u 17:16

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Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press
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Iranska ratna mornarica u subotu je objavila da je naftni tanker, koji je "prekršio pravila", rano ujutro u istočnome dijelu Hormuškog tjesnaca naletio na pomorsku minu, nakon čega se zapalio, izvijestila je iranska službena novinska agencija (IRNA).

Iranska ratna mornarica optužila je tanker da je ignorirao prethodna upozorenja te da je plovio u nesigurnoj i zabranjenoj zoni s isključenim sustavima za praćenje i identifikaciju. U priopćenju nisu navedeni naziv plovila ni njegova pripadnost.

Prema navodima iranske vojske u proteklih tjedan dana najmanje je 12 naftnih tankera i jedan tanker za prijevoz plina bilo izloženo minama i eksplozijama, no te tvrdnje nije bilo moguće provjeriti iz neovisnih izvora.

Krajem veljače Izrael i Sjedinjene Države napali su Iran.

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Iranske snage na to su odgovorile tako što su mjesecima znatno ograničavale plovidbu kroz Hormuški tjesnac, služeći se prijetnjama i napadima.

Tim ključnim pomorskim prolazom u uobičajenim okolnostima prolazi oko petina svjetske nafte.

Američka vojska već mjesecima pokušava ponovno uspostaviti trgovinu naftom i ukapljenim plinom pružanjem pratnje civilnim brodovima.

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