Drama u Hormuškom tjesnacu: Naftni tanker naletio na minu i zapalio se

Iranska ratna mornarica optužila je tanker da je ignorirao prethodna upozorenja te da je plovio u nesigurnoj i zabranjenoj zoni s isključenim sustavima za praćenje i identifikaciju. U priopćenju nisu navedeni naziv plovila ni njegova pripadnost.

Prema navodima iranske vojske u proteklih tjedan dana najmanje je 12 naftnih tankera i jedan tanker za prijevoz plina bilo izloženo minama i eksplozijama, no te tvrdnje nije bilo moguće provjeriti iz neovisnih izvora.

Krajem veljače Izrael i Sjedinjene Države napali su Iran.