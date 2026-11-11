Orbanov brat završio u pritvoru zbog sumnje na krijumčarenje migranata: 'Meta sam ja'

Aron Orban i još troje osoba uhićeni su u ponedjeljak u zajedničkoj operaciji nacionalnog istražnog ureda (NNI) i nacionalne agencije za povrat i zaštitu imovine (NVVH). Tu je agenciju za borbu protiv korupcije osnovala vlada Petera Magyara, koja je došla na vlast u svibnju.

Prema NNI-u, sumnjiče se da su trgovali ljudima kao dio kriminalne organizacije. Optuženi su da su 2024. godine pomogli više od 100 vijetnamskih državljana u dobivanju viza, primajući od njih 'naknadu za regrutiranje'.

Viktor Orban reagirao je u ponedjeljak optužujući vladu da nastoji eliminirati svoje političke protivnike. 'Meta sam ja, moj brat je samo alat', napisao je na Facebooku.

Sud je odlučio da su sumnje protiv četvero uhićenih osoba dovoljno utemeljene.

Još jedan osumnjičenik je pritvoren, jedan je stavljen pod sudski nadzor na četiri mjeseca, dok je četvrti pušten na slobodu.

Tužiteljstvo je zatražilo da se svih četvero zadrži u pritvoru, navodeći rizik od bijega, skrivanja i ometanja istrage.

Osumnjičenici se mogu žaliti na sudsku odluku.