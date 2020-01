Turudić upro prstom u Jelenića: Policajki se trebao ispričati glavni državni odvjetnik!

Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić komentirao je za N1 dužinu pravosudnih postupaka, svjedočenje izabranog predsjednika Zorana Milanovića u aferi Dnevnice, kao i slučaj ispitivanja na Županijskom sudu u Zagrebu u kojem su gradonačelnik Milan Bandić i poduzetnik Petar Pripuz izašli na stražnji izlaz

Izabrani predsjednik Republike Zoran Milanović pozvan je kao svjedok u aferi Dnevnice. Ima li Milanović poseban tretman? 'Ima poseban tretman u smislu sigurnosti. Međutim, ne u smislu da bi išao na neke posebne ulaze i izlaze već će biti zaštićen u smislu da će ga fizički osiguravati osobe. Zakon ga potpuno isto tretira, osim u sigurnosnom smislu. Dogodilo se da je potrebno svjedočenje Milanovića s obzirom na to da je bio premijer u inkriminiranom razdoblju', kazao je Ivan Turudić za N1. 'Smiješno je da na naslovnicama osvane da će se predsjednik odazvati pozivu na sud, svi se moraju odazvati pozivu na svjedočenje', dodaje.

Osvrnuo se i na dužinu sudskih postupaka. 'Slažem se s konstatacijom da postupci traju predugo. To je najveći problem hrvatskog pravosuđa, pogotovo u sferi kaznenog sudovanja. Ne bih ulazio u konkretan slučaj suđenja Tomislavu Sauchi i Sandri Zeljko. Koliko znam, tu je bilo nekoliko grafoloških vještačenja koja su odužila proces. Bilo kako bilo, slažem se s konstatacijom, moramo nešto napraviti da se ubrzaju postupci'. Nakon suđenja Milanu Bandiću i Petru Pripuzu okrivljenici su izašli na stražnji izlaz. Predsjednik Županijskog suda o tome je zatražio objašnjenje Ministarstva pravosuđa. 'Nisam dobio objašnjenje Ministarstva pravosuđa. Čuo sam u kuloarima da su tako odlučili nadređeni pravosudnim policajcima. Njima je bilo naređeno da okrivljenike zbog sigurnosti izvedu na poseban izlaz. Mislim da je ta odluka pravosudnih policajaca, odnosno njihovih šefova, bila loša. Ona je potkopala autoritet mene kao predsjednika suda. Ispalo je tako da su okrivljenici Pripuz i Bandić privilegirani, ali oni to uopće nisu tražili. Mislim da takvo postupanje nije fer. Naime predsjednik suda mora biti obaviješten. Ovako me se potpuno zaobišlo. Zašto? To treba njih pitati', pojašnjava Turudić.

O ulozi Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa kaže kako Povjerenstvo ne može izreći kaznu zatvora te kako ono nije sud, ali ima važnu ulogu. 'Nije bivši premijer Karamarko otišao zbog Povjerenstva već je dao ostavku, ali odluke Povjerenstva imaju veliki politički odjek. Zašto odluke suda nemaju jači odjek? Upravo zato što postupci traju predugo', rekao je Turudić. Komentirao je i slučaj požeškog župana Alojza Tomaševića koji je dobio uvjetnu zatvorsku kaznu za obiteljsko nasilje, a i dalje može obnašati dužnost župana. 'To mu zakon omogućuje. Uvjetna kazna je propisana kaznenim zakon. To nije stvar sudske odluke da on ostane župan, takav je zakon', pojašanjava Turudić.