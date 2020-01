Europska komisija želi uvjetovati isplatu europskih sredstava vladavinom prava

Povjerenik za pravosuđe Didier Reynders u četvrtak je rekao kako Europska komisija zagovara da se u novom europskom proračunu isplata sredstava veže uz stanje vladavine prava, na dan kad Poljska glasa o kontroverznom pravosudnom zakonu

"Postoji prijedlog u Komisiji da se financiranje iz europskog proračuna uvjetuje vladavinom prava", rekao je Reynders na konferenciji za medije nakon neformalnog susreta ministara pravosuđa članica EU-a u Zagrebu.

Istaknuo je i da za to postoje novi alati, poput ove godine pokrenutog ureda glavnog europskog tužitelja, te prvog izvješća o stanju vladavine prava u europskim državama koji bi trebao biti gotov ove godine.

"To se mora učiniti", rekao je Belgijanac o uvođenju takvog kriterija u novi višegodišnji financijski okvir (VFO) o kojem trenutno traju pregovori među europskim državama, već dovoljno komplicirani i bez prijedloga elementa vladavine prava.

Povjerenik je kazao kako Komisija trenutno radi na tome da uvjeri sve u Europskom vijeću o koristi takvog kriterija.

No, malo je izgledno da će se to doista ostvariti. Novi VFO predlaže Europska komisija, ali se on može usvojiti samo jednoglasnom odluka članica Vijeća, odnosno svih država Europske unije.

To znači da takav prijedlog trebaju prihvatiti i Mađarska i Poljska, protiv kojih je zbog navodne degradacije vladavine prava Bruxelles aktivirao članak 7. Sporazuma o EU-u koji predviđa suspenziju glasačkih prava država članica ako se dokaže da su prekršile temeljne europske vrijednosti.

Da bi se to dogodilo također je potrebna jednoglasna odluka Europskog vijeća, što je malo izgledno.

Europski parlament prošli je tjedan izglasao rezoluciju u kojoj se upozorava da se stanje vladavine prava i demokracije u tim dvjema državama od aktivacije članka 7. samo pogoršalo.

Varšava će u četvrtak glasati o kontroverznom zakonu koji će omogućiti disciplinske mjere za suce koji su kritični prema pravosudnim reformama.

Reynders je na konferenciji rekao kako ne može prejudicirati štetnost tog zakona dok ne vidi njegovu konačnu verziju te je otkrio kako će se u petak u Zagrebu sastati s dužnosnicima poljskog ministarstva pravosuđa kako bi čuo njihov pogled na tu mjeru.

Prvi sastanak Vijeća EU-a tijekom hrvatskog predsjedanja

Neformalni sastanak ministara pravosuđa i unutarnijh poslova koji se u četvrtak i petak održava u Zagrebu prvi je susret na toj razini tijekom hrvatskog predsjedanja Europskom unijom u prvoj polovici ove godine.

Susretom je predsjedao hrvatski ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković. Na konferenciji za medije ponovio je kako se razgovaralo o budućnosti područja sigurnosti, pravde i slobode, o suradnje između država u građanskim i trgovačkim predmetima, te o jačanju pravne edukacije.

Reynders je naglasio da su sve članice složne oko potrebe modernizacije pravnih sustava, što uključuje i korištenje suvremenih tehnologija poput umjetne inteligencije.