Milanović nakon svjedočenja progovorio o Kujundžiću i Grabar Kitarović: Ako gospođa smatra da to njoj treba, neka to uzme

Nakon svjedočenja u aferi Dnevnice izabrani predsjednik RH Zoran Milanović komentirao je aktualni problem s ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem, ali i progovorio o formiranju svog tima na Pantovčaku

'Ne mogu vjerovati da može doći do kontinuiranog krivog ispunjavanja imovinskih kartica. Gle, vraga! Nikad prema gore, nego prema dolje. Nikada nitko nije prijavio više nego što ima. Naš sustav je vrlo rigorozan, no dovoljno je vremena prošlo da se svi priviknu na to. Neki su očito skloniji greškama', kazao je Milanović.