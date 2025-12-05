Crna gora ukinula bezvizni režim s Turskom, zemlju napustilo tisuće ljudi

Povod za odluku crnogorske vlade da ukine bezvizni režim s Turskom bio je incident koji se dogodio 25. listopada u podgoričkom naselju Zabjelo, kada je nožem ranjen Podgoričanin M. J. (25).

Iako je policija prvotno tvrdila da su u ranjavanju sudjelovali državljani Turske i Azerbajdžana, kasnije se ispostavilo da su Podgoričanina navodno ranila dva državljana Azerbajdžana.

Uslijedili su prosvjedi desnice, a tijekom njih zapaljeno je i nekoliko prodavaonica čiji su vlasnici Turci.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova Crne Gore dnevniku Vijesti priopćeno je da je, od 27. listopada, kada je crnogorska vlada uvela vize turskim državljanima, 8.935 državljana Turske napustilo Crnu Goru.