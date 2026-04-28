Trumpu istječe rok: Može li uopće nastaviti rat s Iranom nakon 1. svibnja?

Donald Trump je prošli tjedan objavio produljenje primirja s Iranom, ali nije ponudio konkretan rok za nastavak pregovora. Poručio je tek da će SAD nastaviti s blokadom iranskih luka i čekati 'prijedlog' Teherana za daljnje razgovore. No paralelno ga pritišće i domaći rok - onaj u Kongresu

Trump do 1. svibnja mora osigurati odobrenje Kongresa prema Zakonu o ratnim ovlastima (War Powers Resolution) iz 1973. godine. Taj zakon nalaže da predsjednik mora ograničiti vojni angažman nakon 60 dana, osim ako ne dobije izričitu suglasnost za nastavak djelovanja. Za to je potrebna zajednička rezolucija Zastupničkog doma i Senata, uz običnu većinu, što se zasad nije dogodilo. Ipak, predsjednici su i ranije zaobilazili taj zakon, pozivajući se na druge pravne osnove za vojne operacije, piše Al Jazeera.

Što kaže Zakon o ratnim ovlastima? Zakon iz 1973. godine donesen je da bi ograničio predsjedničke ovlasti u pokretanju ratova u inozemstvu. Predsjednik tako mora obavijestiti Kongres u roku od 48 sati od početka vojne akcije, a angažman može trajati 60 dana, uz mogućnost jednokratnog produljenja od 30 dana. Profesorica prava Maryam Jamshidi objašnjava da predsjednik za dodatnih 30 dana mora pisano dokazati Kongresu da je nastavak upotrebe sile 'rezultat neizbježne vojne nužde'. 'Nakon tih 90 dana predsjednik mora povući američke snage ako Kongres nije objavio rat ili odobrio nastavak djelovanja', rekla je. No dodaje i ključnu slabost sustava: 'Ne postoji jasan pravni mehanizam kojim bi Kongres prisilio predsjednika da to učini, a raniji predsjednici su odbijali postupiti po toj odredbi, tvrdeći da je neustavna.'

Hoće li Trump dobiti odobrenje? Trenutačno je to daleko od sigurnog zato što duboke podjele između demokrata i republikanaca otežavaju donošenje odluke o nastavku operacija protiv Irana. U Senatu je 15. travnja propao pokušaj da se ograniče Trumpove ovlasti jer je prijedlog odbijen s 52 naprema 47 glasova, uglavnom po stranačkoj liniji. Demokratski senator Chris Murphy upozorio je: 'Ne smijemo zanemariti koliko je izvanredno to što republikansko vodstvo u Senatu odbija nadzirati rat koji svaki tjedan košta milijarde dolara.' Republikanci zasad uglavnom ne blokiraju predsjednika unutar prvih 60 dana, ali sve češće poručuju da će nakon toga biti nužno odobrenje Kongresa. Senator John Curtis istaknuo je: 'Podržavam predsjednikove poteze u obrani američkih života i interesa, ali neću podržati nastavak vojnih operacija nakon 60 dana bez odobrenja Kongresa.' Slično razmišlja i zastupnik Don Bacon: 'Po zakonu moramo ili odobriti nastavak operacija ili ih zaustaviti. Ako nema odobrenja – moraju stati.' Istodobno dio republikanaca pokazuje nelagodu zbog mogućnosti dugotrajnog rata, što smanjuje šanse za širu političku podršku. Je li primirje uopće stvarno? Iako je 8. travnja proglašeno dvotjedno primirje, a Trump ga je ovaj tjedan jednostrano produljio, napetosti nisu nestale, osobito na moru. Američke snage presrele su iranski kontejnerski brod Touska u Arapskom moru, tvrdeći da je ignorirao naredbe, a operacija je uslijedila nakon uvođenja pomorske blokade iranskih luka 13. travnja.

U.S. forces patrol the Arabian Sea near M/V Touska, April 20, as the Iranian-flagged vessel's container cargo is searched after U.S. Marines boarded and seized the ship when it attempted to violate the U.S. naval blockade. — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026