druženje s igračima

Dalić pomaknuo subotnji trening: Vatrenima stiže zvijezda Hollywooda

M.Da.

12.06.2026 u 22:25

Luka Modrić i Zlatko Dalić
Luka Modrić i Zlatko Dalić Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
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Kako se doznaje izbornik Zlatko Dalić u subotu će održati trening sat vremena ranije od planiranog, kako bi igrači i stožer ugostili čelnike Ministarstva turizma, Turističke zajednice, zajednice Hrvata u SAD-u, ali i glumca Johna Malkovicha

Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za svoje utakmice na Svjetskom prvenstvu u Alexandriji, gdje ih gotovo svakodnevno obilaze navijači i hrvatska dijaspora iz Amerike.

Dosad nije bilo problema s održavanjem treninga i drugih obveza, no izbornik Zlatko Dalić morao je popustiti. Sportske novosti pišu kako je pomaknuo subotnji trening sa 18 na 17 sati po tamošnjem vremenu, kako bi se stigli podružiti s čelnicima Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice i američkih Hrvata.

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Neslužbeno se doznaje da bi reprezentativce u hotelu AKA trebao posjetiti i slavni američki glumac John Malkovich, koji je u svibnju dobio hrvatsko državljanstvo.

Glumac koji je snimio više od 70 filmova u svojoj karijeri ujedno je i glavni akter novog turističkog spota Hrvatske, a čini se da se aktivno uključuje i u sva druga zbivanja vezana uz Hrvatsku.

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