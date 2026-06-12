Dalić pomaknuo subotnji trening: Vatrenima stiže zvijezda Hollywooda

Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za svoje utakmice na Svjetskom prvenstvu u Alexandriji, gdje ih gotovo svakodnevno obilaze navijači i hrvatska dijaspora iz Amerike.

Dosad nije bilo problema s održavanjem treninga i drugih obveza, no izbornik Zlatko Dalić morao je popustiti. Sportske novosti pišu kako je pomaknuo subotnji trening sa 18 na 17 sati po tamošnjem vremenu, kako bi se stigli podružiti s čelnicima Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice i američkih Hrvata.