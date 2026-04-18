Trumpovo 'javno pokajanje': Nakon kontroverzne objave čitat će ulomak iz Biblije

Trumpovo čitanje, koje traje oko dvije i pol minute i planirano je za utorak, dolazi nakon što je izazvao negodovanje dijela kršćana objavom koja ga je prikazivala kao Isusa te javnim sukobom s papom Leom.

Predsjednikovo čitanje, koje je već snimljeno, bit će dio 84-satnog javnog programa u Muzeju Biblije u Washingtonu, u kojem će gotovo 500 sudionika tijekom osam dana čitati Sveto pismo, od Knjige Postanka do Otkrivenja.

Organizatori su u petak objavili da će sljedeći tjedan biti objavljena snimka na kojoj Trump čita odlomak iz Starog zavjeta u sklopu odavanja počasti Bibliji, navodi Politico.

Bunni Pounds, osnivačica organizacije Christians Engaged i jedna od organizatorica događaja, pozdravila je predsjednikovo sudjelovanje te nije željela komentirati kontroverze, iako je istaknula da je odabrani ulomak znakovit.

‘Riječ je o tekstu koji govori o pokajanju’, rekla je. ‘Nitko od nas nije savršen.’

Predsjednik će čitati ulomak iz Druge knjige Ljetopisa 7,14, jednog od često citiranih biblijskih redaka u američkom javnom prostoru, koji poziva vjernike da se ‘ponize, mole i okrenu od svojih zlih putova’.

Bijela kuća je u petak objavila priopćenje u kojem je ovu inicijativu povezala s američkom poviješću, naglašavajući ‘neizbrisiv’ utjecaj Biblije na identitet zemlje. Spominju se i povijesne ličnosti poput Johna Winthropa i Abrahama Lincolna, a događaj se predstavlja kao dio obilježavanja 250 godina utjecaja Biblije u SAD-u.

‘Trebao nam je ovakav trenutak u zemlji’, rekla je Pounds, opisujući inicijativu kao pokušaj okupljanja političkih lidera i građana u zajedničkom promišljanju. ‘Vjerujem da je povijesno to što aktualni predsjednik čita dulji ulomak Svetog pisma bez dodatnih komentara.’

Uz predsjednika, u programu sudjeluju i brojni visoki dužnosnici i republikanski političari, uključujući ministra obrane Petea Hegsetha, šeficu ureda Bijele kuće Susie Wiles, državnog tajnika Marca Rubija, ministra za branitelje Douga Collinsa, ministra unutarnjih poslova Douga Burguma te ministricu poljoprivrede Brooke Rollins.