Trumpove prijetnje oko Grenlanda potaknuo je - nesporazum?

Novi val napetosti između SAD-a i europskih saveznika, izazvan prijetnjom američkog predsjednika Donalda Trumpa uvođenjem carina i otvorenim posezanjem za Grenlandom, mogao bi imati korijen u – nesporazumu. No posljedice tog nesporazuma već su duboko uzdrmale transatlantske odnose

Britanski premijer Keir Starmer ovoga tjedna planirao je krenuti na tzv. turneju životnih troškova kako bi se u izbornoj godini usredotočio na pitanja koja najviše muče birače. No Trumpova najnovija prijetnja Grenlandu potpuno je poremetila te planove. Tijekom vikenda Starmer i njegov tim bili su zatvoreni u Downing Streetu zbog intenzivnih konzultacija s europskim saveznicima, pokušavajući osmisliti odgovor na potez koji su mnogi u Londonu i Bruxellesu doživjeli kao šokantan. Američki predsjednik zaprijetio je uvođenjem dodatnih carina od deset posto na robu iz Ujedinjenog Kraljevstva, Danske, Francuske, Njemačke, Nizozemske, Norveške, Švedske i Finske već od 1. veljače. Riječ je o drastičnoj eskalaciji spora između saveznika, povezanog s Grenlandom, koja je izazvala nevjericu i bijes u europskim prijestolnicama.

'To je kao da smo prošli kroz ogledalo', rekao je jedan od britanskih dužnosnika. 'Ne znamo hoće li se povući – i što ako neće?' Za sada se britanska vlada, kako kažu izvori s kojima je razgovarao Sky News, trudi upravo to postići: smirivanje situacije i povlačenje prijetnje. Starmer je u subotu jasno poručio da je odluka o carinama 'potpuno pogrešna' te ponovno naglasio da je budućnost Grenlanda 'isključivo stvar Grenlanđana i Danaca'. Dan kasnije Ujedinjeno Kraljevstvo i sedam europskih država objavili su zajedničku izjavu u kojoj upozoravaju da 'prijetnje carinama podrivaju transatlantske odnose i nose rizik od opasne silazne spirale'. Meloni: Možda je Bijela kuća pogrešno protumačila europsku vojnu misiju Prema procjenama europskih vlada, ovu krizu mogla je potaknuti nedavna odluka osam europskih članica NATO-a da provedu izviđačku misiju na Grenlandu. Talijanska premijerka Giorgia Meloni, koja je u nedjelju razgovarala s Trumpom, sugerirala je da je Bijela kuća možda pogrešno protumačila vojnu aktivnost. 'Moguće je da je došlo do problema u razumijevanju i komunikaciji', rekla je Meloni, dodavši da su neke europske inicijative možda protumačene kao antiameričke, iako to 'jasno nije bila namjera'. Naglasila je da je vježba bila usmjerena na sigurnosne izazove koje predstavljaju Rusija i Kina, a ne SAD, piše Sky News u analizi.