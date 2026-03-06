što slijedi?

Prvi razgovor nakon udara na Teheran: Putin nazvao iranskog predsjednika

I.V.

06.03.2026 u 22:32

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KRE
Bionic
Reading

Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Irana Masud Pezeškijan dogovorili su nastavak razgovora između dviju zemalja putem različitih diplomatskih kanala, objavio je Kremlj nakon njihova telefonskog razgovora

Riječ je o prvom javno potvrđenom kontaktu na tako visokoj razini između Moskve i Teherana nakon američko-izraelskih napada na Iran.

Kontakti će se nastaviti

Kako je priopćila press-služba Kremlja, dvojica predsjednika su tijekom razgovora naglasila važnost daljnje komunikacije između dviju država u trenutku kada se sigurnosna situacija na Bliskom istoku pogoršava, piše TASS.

vezane vijesti

'Dogovoreno je da će se kontakti s iranskom stranom nastaviti putem različitih kanala', navodi se u kratkom priopćenju Kremlja nakon telefonskog razgovora.

Prvi kontakt na toj razini nakon napada

Objava Kremlja predstavlja prvi javno potvrđen razgovor između ruskog i iranskog vodstva nakon zajedničkih američko-izraelskih udara na ciljeve u Iranu, koji su dodatno zaoštrili sigurnosnu situaciju u regiji.

Iako detalji razgovora nisu objavljeni, potvrda nastavka komunikacije sugerira da Moskva i Teheran nastoje održati blisku koordinaciju u razdoblju povećanih regionalnih napetosti.

Rusi ipak pomažu Iranu

Dosad se činilo da se Rusija, kao i Kina, u ovom sukobu drži po strani, no izgleda, ipak, da itekako pomažu Iranu, barem ako je suditi po najnovijim američkim obavještajnim podatcima.

Podsjetimo, američka obavještajna zajednica otkrila je da Rusija izravno pomaže Iranu u jeku trenutnih američko-izraelskih napada.

Prema izvorima upoznatima s američkim izvještajima, Rusija je Teheranu dostavila podatke o lokacijama američkih ratnih brodova, zrakoplova i drugih vojnih resursa u regiji. Ovi podaci u stvarnom vremenu omogućuju Iranu da preciznije cilja američke snage.

Iran je godinama opskrbljivao Rusiju dronovima i projektilima za rat u Ukrajini, a sada Moskva uzvraća sofisticiranim satelitskim podacima.

SAD još nema dokaza da Moskva izravno zapovijeda napadima, no smatraju da je dostava informacija prvi znak ruskog uključivanja u ovaj rat.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sedmi dan rata

sedmi dan rata

Teheran zaprijetio Europi, Putin nazvao iranskog predsjednika: Hakeri pomažu 'Osovini otpora'

  • 22:54

    Iran zaprijetio Europi Zemlje članice Europske unije koje se pridruže napadima SAD-a i Izraela na Iran postaju "legitimne mete" Irana, rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Madžid Taht-Ravanči u petak. <<<Cijeli članak>>>

  • 22:49

    Putin nazvao iranskog predsjednika Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Irana Masud Pezeškijan dogovorili su nastavak razgovora između dviju zemalja putem različitih diplomatskih kanala, objavio je Kremlj nakon njihova telefonskog razgovora. Riječ je o prvom javno potvrđenom kontaktu na tako visokoj razini između Moskve i Teherana nakon američko-izraelskih napada na Iran. 'Dogovoreno je da će se kontakti s iranskom stranom nastaviti putem različitih kanala', navodi se u kratkom priopćenju Kremlja. <<<Cijeli članak>>>

  • 22:41

    Iranski dron pogodio hotel u Iraku Iran je dronom danas pogodio hotel Erbil Arjaan by Rotana u iračkoj regiji Kurdistan, potvrdili su sigurnosni izvori. Novinari s terena javljaju o eksploziji i dimu koji se diže iznad zgrade u Erbilu, piše AFP. Američko veleposlanstvo u Bagdadu ranije danas je upozorilo da bi militantne skupine povezane s Iranom mogle izvesti napade na hotele u iračkom Kurdistanu koje posjećuju stranci. Upozorenje je objavljeno na društvenoj mreži X. Ranije danas, dronovima je pogođen kamp organizacije Khabat iz iranskog Kurdistana, kurdske skupine sa sjedištem u iračkoj autonomnoj regiji Kurdistan. Izvedena su dva napada dronovima u kojima su ozlijeđene dvije osobe.
IVAN SELAK

IVAN SELAK

Legendarni vojni pilot: Ono što su Iranci pokušali graniči s nemogućom misijom
iranski vrhovni vođa

iranski vrhovni vođa

Tko će biti sljedeći ajatolah? Trump: Imam već nekoliko dobrih kandidata u vidu

najpopularnije

Još vijesti