Prvi razgovor nakon udara na Teheran: Putin nazvao iranskog predsjednika

Kako je priopćila press-služba Kremlja, dvojica predsjednika su tijekom razgovora naglasila važnost daljnje komunikacije između dviju država u trenutku kada se sigurnosna situacija na Bliskom istoku pogoršava, piše TASS .

Riječ je o prvom javno potvrđenom kontaktu na tako visokoj razini između Moskve i Teherana nakon američko-izraelskih napada na Iran.

'Dogovoreno je da će se kontakti s iranskom stranom nastaviti putem različitih kanala', navodi se u kratkom priopćenju Kremlja nakon telefonskog razgovora.

Prvi kontakt na toj razini nakon napada

Objava Kremlja predstavlja prvi javno potvrđen razgovor između ruskog i iranskog vodstva nakon zajedničkih američko-izraelskih udara na ciljeve u Iranu, koji su dodatno zaoštrili sigurnosnu situaciju u regiji.

Iako detalji razgovora nisu objavljeni, potvrda nastavka komunikacije sugerira da Moskva i Teheran nastoje održati blisku koordinaciju u razdoblju povećanih regionalnih napetosti.

Rusi ipak pomažu Iranu

Dosad se činilo da se Rusija, kao i Kina, u ovom sukobu drži po strani, no izgleda, ipak, da itekako pomažu Iranu, barem ako je suditi po najnovijim američkim obavještajnim podatcima.

Podsjetimo, američka obavještajna zajednica otkrila je da Rusija izravno pomaže Iranu u jeku trenutnih američko-izraelskih napada.

Prema izvorima upoznatima s američkim izvještajima, Rusija je Teheranu dostavila podatke o lokacijama američkih ratnih brodova, zrakoplova i drugih vojnih resursa u regiji. Ovi podaci u stvarnom vremenu omogućuju Iranu da preciznije cilja američke snage.

Iran je godinama opskrbljivao Rusiju dronovima i projektilima za rat u Ukrajini, a sada Moskva uzvraća sofisticiranim satelitskim podacima.

SAD još nema dokaza da Moskva izravno zapovijeda napadima, no smatraju da je dostava informacija prvi znak ruskog uključivanja u ovaj rat.