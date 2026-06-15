utjecaj na tržište

Cijene plina drastično pale: Iran i SAD se konačno o nečemu dogovorili

M.Da./Hina

15.06.2026 u 15:57

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH
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Cijene plina u Europi osjetno su pale u ponedjeljak nakon što su Iran i SAD usuglasili tekst memoranduma o razumijevanju o okončanju rata i najavili otvaranje Hormuškog tjesnaca nakon potpisivanja dokumenta

Megavatsat plina s rokom isporuke u srpnju stajao je iza podneva na referentnoj nizozemskoj digitalnoj burzi TTF 43,55 eura i bio jeftiniji za 7,4 posto nego na kraju prošlog tjedna. Njegova cijena bila je ujedno najniža od početka svibnja.

Raspoloženje na tržištu obilježila je na početku tjedna najava američko-iranskog memoranduma o razumijevanju o okončanju rata na Bliskom istoku, koji bi trebao biti potpisan u petak. Hormuškim tjesnacem prolazila je prije rata otprilike petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Pregovori dviju strana o konačnom tekstu memoranduma završili su tek nekoliko minuta prije objave, izvijestila je iranska novinska agencija Tasnim, pozivajući se na riječi neimenovanog upućenog izvora.

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Washington i Teheran nisu se slagali oko odredbi vezanih za Hormuški tjesnac, kazao je izvor, prema navodima Tasnima, pa su u tekst dokumenta tijekom posljednjih dana i sati pregovora unošene izmjene.

Tako je u članak 5 memoranduma dodano da će Iran i Oman pružati "usluge pomorske navigacije" u Hormuškom tjesnacu, a dokument je nadopunjen i odredbom o 60‑dnevnom moratoriju na naplaćivanje naknada plovilima koja prolaze tjesnacem, izvijestio je Tasnim, pozivajući se na riječi izvora.

Po isteku roka od 60 dana Iran namjerava početi naplaćivati usluge brodovima koji prolaze tim plovnim putom, dodao je izvor.

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Izvor: Profimedia / Autor: Dimitris Aspiotis / Alamy / Profimedia

Potpisivanje u petak

Američki predsjednik Donald Trump inzistirao je na istovremenom otvaranju tjesnaca i obustavi blokade odmah po najavi memoranduma, kazao je izvor za Tasnim. Iran nije prihvatio prijedlog pa su se dvije strane dogovorile da će postupak otvaranja Hormuza započeti nakon potpisivanja memoranduma u petak.

Dokument će odrediti okvir za nastavak pregovora između Washingtona i Teherana o iranskom nuklearnom programu, te o ublažavanju sankcija i odmrzavanju iranske imovine u razdoblju od 60 dana.

SAD očekuje da će tjesnac biti otvoren i da se naknade neće naplaćivati ni na dulji rok, rekao je pak u ponedjeljak američki potpredsjednik JD Vance u intervjuu za CNBC. "Upravo ćemo takve stvari rješavati u tehničkim pregovorima", dodao je Vance.

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