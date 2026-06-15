Cijene plina drastično pale: Iran i SAD se konačno o nečemu dogovorili

Cijene plina u Europi osjetno su pale u ponedjeljak nakon što su Iran i SAD usuglasili tekst memoranduma o razumijevanju o okončanju rata i najavili otvaranje Hormuškog tjesnaca nakon potpisivanja dokumenta

Megavatsat plina s rokom isporuke u srpnju stajao je iza podneva na referentnoj nizozemskoj digitalnoj burzi TTF 43,55 eura i bio jeftiniji za 7,4 posto nego na kraju prošlog tjedna. Njegova cijena bila je ujedno najniža od početka svibnja. Raspoloženje na tržištu obilježila je na početku tjedna najava američko-iranskog memoranduma o razumijevanju o okončanju rata na Bliskom istoku, koji bi trebao biti potpisan u petak. Hormuškim tjesnacem prolazila je prije rata otprilike petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina. Pregovori dviju strana o konačnom tekstu memoranduma završili su tek nekoliko minuta prije objave, izvijestila je iranska novinska agencija Tasnim, pozivajući se na riječi neimenovanog upućenog izvora.

Čeka se odluka o Hormuškom tjesnacu Washington i Teheran nisu se slagali oko odredbi vezanih za Hormuški tjesnac, kazao je izvor, prema navodima Tasnima, pa su u tekst dokumenta tijekom posljednjih dana i sati pregovora unošene izmjene. Tako je u članak 5 memoranduma dodano da će Iran i Oman pružati "usluge pomorske navigacije" u Hormuškom tjesnacu, a dokument je nadopunjen i odredbom o 60‑dnevnom moratoriju na naplaćivanje naknada plovilima koja prolaze tjesnacem, izvijestio je Tasnim, pozivajući se na riječi izvora. Po isteku roka od 60 dana Iran namjerava početi naplaćivati usluge brodovima koji prolaze tim plovnim putom, dodao je izvor.