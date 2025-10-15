ne taji svog favorita

Trump zaprijetio Argentincima uoči njihovih izbora: 'Nećemo tratiti naše vrijeme'

15.10.2025 u 08:24

Donald Trump i Javier Milei u Bijeloj kući
Donald Trump i Javier Milei u Bijeloj kući
Aktualni predsjednik Argentine, Javier Milei favorit je američkog predsjednika. Zaprijetio je prestankom podrške Argentini ako Mileiva opcija ne pobijedi

Podrška SAD-a Argentini prestat će ako na nadolazećim izborima ne pobijedi opcija predsjednika Javiera Mileija, rekao je američki predsjednik Donald Trump u utorak.

„Nećemo tratiti naše vrijeme” ako Milei ne pobijedi na izborima, rekao je Trump u Bijeloj kući gdje je primio argentinskog čelnika.

Druga najveća južnoamerička država 26. listopada izlazi na izbore na sredini mandata na kojem će se birati polovica zastupnika donjeg, te trećina zastupnika gornjeg doma Nacionalnog kongresa. Ti se izbori smatraju ispitom podrške Argentinaca Mileijevoj politici štednje i deregulacije. Predsjednički izbori u Argentini zakazani su za 2027. godinu.

Milei krivi političke neprijatelje za ekonomske probleme svoje zemlje 

Trump i argentinski predsjednik sastali su se u Washingtonu samo nekoliko dana nakon što je SAD pristao pomoći Argentini s 20 milijardi dolara financijske pomoći. 

„To su veoma važni izbori”, rekao je američki predsjednik u Bijeloj kući. 

„Pobjeda za Mileija je veoma važna. Vaši brojevi u anketama su vrlo dobri. Mislim da će nakon ovoga biti još bolji”, nastavio je republikanac, pa naglasio da nastavak američke pomoći ovisi o rezultatima tih izbora. 

„Stojim uz ovog čovjeka jer je njegova filozofija ispravna”, rekao je Trump o argentinskom kolegi. 

„Ako on pobjedi, mi ostajemo uz njega. Ako ne, odlazimo”, upozorio je američki predsjednik.  

Milei je za ekonomske probleme s kojima se Argentina trenutačno nosi okrivio političke neprijatelje, prenosi BBC. 

„Problem likvidnosti koji imamo rezultat je političkih napada koje doživljavamo od naših protivnika”, rekao je Trumpu. 

Netipičan potez: Američki predsjednik uglavnom reže inozemnu pomoć 

Republikanac otvoreno podržava argentinskog libertarijanca koji je vlast preuzeo u prosincu 2023., no financijska pomoć Washingtona netipična je za Trumpovu vladu koja se protivi međunarodnim intervencijama te je rezala američku inozemnu pomoć. 

Financijska injekcija SAD-a mogla bi pomoći Mileiju koji se nosi sa sve dubljom gospodarskom krizom, a čija je stranka prošli mjesec izgubila ključne pokrajinske izbore, piše Reuters. 

SAD je s Argentinom dogovorio zamjenu valuta u iznosu od 20 milijardi dolara, što bi trebalo osigurati likvidnost za trgovinu i za financijske transakcije i spriječiti velike oscilacije na tržištima.

