SAD poništio vize strancima koji su kritizirali Kirka: Evo što su im zamjerili

State department je istaknuo da je jedan njemački državljanin o Kirku na društvenim mrežama napisao: 'demokrati ne žale kad fašisti umiru'
Američki State Department u utorak je poništio vize šestero stranih državljana zbog njihovih objava na društvenim mrežama o ubojstvu konzervativnog aktivista Charlieja Kirka.
State Department objavio je to nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump odlikovao Kirka najvišim nacionalnim civilnim odlikovanjem, na dan kad bi osnivač organizacije Turning Point USA napunio 32 godine.
„Sjedinjene Države nemaju obavezu ugostiti strane državljane koji žele smrt Amerikancima”, napisalo je to ministarstvo na platformi X.
Argentinac optužio Kirka za širenje rasizma, ksenofobije i mizoginije
Navelo je da su vize poništene državljanima Južnoafričke Republike, Argentine, Meksika, Brazila, Njemačke i Paragvaja.
Argentinski državljanin u svojoj je objavi optužio Kirka da „širi rasističku, ksenofobnu i mizoginu retoriku”, priopćio je State Department, dodajući da je druga osoba na njemačkom napisala da se „demokrati ne žale kad fašisti umiru”.
Ministarstvo je naglasilo da nastavlja s identifikacijom onih koji su slavili Kirkovo ubojstvo prošli mjesec tijekom događaja na sveučilištu Utah Valley.