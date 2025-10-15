SAD poništio vize strancima koji su kritizirali Kirka: Evo što su im zamjerili

Američki State Department u utorak je poništio vize šestero stranih državljana zbog njihovih objava na društvenim mrežama o ubojstvu konzervativnog aktivista Charlieja Kirka.

State Department objavio je to nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump odlikovao Kirka najvišim nacionalnim civilnim odlikovanjem, na dan kad bi osnivač organizacije Turning Point USA napunio 32 godine.

„Sjedinjene Države nemaju obavezu ugostiti strane državljane koji žele smrt Amerikancima”, napisalo je to ministarstvo na platformi X.