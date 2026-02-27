sve zbog irana

Više država savjetuje građanima isto: Ne putujte u Izrael!

I.K./Hina

27.02.2026 u 19:57

Jeruzalem
Jeruzalem Izvor: EPA / Autor: ALAA BADARNEH
Bionic
Reading

Niz država poput Njemačke i Francuske u petak je pozvalo svoje državljane da ne putuju u Izrael zbog sigurnosne situacije s Iranom, a oni koji ostaju pozvani su na maksimalan oprez.

Njemačko ministarstvo vanjskih poslova u petak je snažno savjetovalo svojim građanima da ne putuju u Izrael, usred američkih prijetnji napadima na Iran, što je izazvalo strah od regionalnog požara.

"Putovanje u Izrael i istočni Jeruzalem se snažno ne preporučuje", stoji u ažuriranom savjetu za putovanja na web stranici ministarstva.

Francusko ministarstvo pozvalo je svoje državljane da ne putuju u Izrael i na Zapadnu obalu. Pariz je pozvao i da se izbjegavaju prosvjedi i skupovi te da se državljani upute u lokacije skloništa.

vezane vijesti

Nestabilni Bliski istok

Poljsko ministarstvo vanjskih poslova također je pozvalo svoje državljane da napuste Iran, Izrael i Libanon.

"Sigurnosna situacija na Bliskom istoku je nestabilna. Rizik od eskalacije je visok! Zračni prostor za civilni promet mogao bi biti zatvoren, a povratak zrakoplovom mogao bi postati nemoguć ili znatno otežan", objavljeno je na X-u.

SAD će dopustiti dijelu zaposlenika vlade i njihovim obiteljima da napuste Izrael iz sigurnosnih razloga, najavilo je američko veleposlanstvo u Jeruzalemu u petak, u vrijeme sve većih napetosti između Washingtona i Teherana.

Veleposlanstvo zaposlenicima i njihovim obiteljima omogućuje da sami odluče o napuštanju zemlje, a prema pisanju New York Timesa veleposlanik Mike Huckabee poslao je internu poruku osoblju u kojem navodi da oni koji žele otići to trebaju učiniti „DANAS”.

Hormuški tjesnac vrlo je napeto mjesto
Hormuški tjesnac vrlo je napeto mjesto Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Ratna mornarica SAD-a

Kina: Pomno pratite izraelske upute

"Nema potrebe za panikom", citira list Huckabeejeve riječi, "ali oni koji žele otići trebaju isplanirati odlazak što je prije moguće".

Kinesko veleposlanstvo u Izraelu pozvalo je svoje državljane koji borave u toj zemlji na pojačane mjere sigurnosti i pripravnost za izvanredne situacije, navodeći „rastuće sigurnosne rizike na Bliskom istoku".

U službenom priopćenju veleposlanstvo je apeliralo na kineske državljane u Izraelu da pomno prate razvoj događaja i upute izraelskih vlasti. Također, savjetuje im se da se suzdrže od kretanja i putovanja koja nisu nužna.

Peking je ranije u petak preporučio svojim građanima i da izbjegavaju Iran, a oni koji se tamo već nalaze pozvani su da napuste tu zemlju u što kraćem roku.

Kina pozvala svoje građane u Izraelu na oprez
Kina pozvala svoje građane u Izraelu na oprez Izvor: EPA / Autor: JESSICA LEE

Britanija premjestila dio diplomatskog osoblja

Britansko ministarstvo vanjskih poslova premjestilo je dio diplomatskog osoblja iz Tel Aviva na drugu lokaciju unutar Izraela zbog opasnosti od naglog pogoršanja situacije, dodajući da „veleposlanstvo nastavlja s radom”.

Talijansko ministarstvo vanjskih poslova savjetovalo je svojim državljanima u Izraelu da budu maksimalno oprezni i ostanu budni, te isto tako pozvalo Talijane da napuste Iran.

Šef američke diplomacije Marco Rubio treba u ponedjeljak otputovati u kratki posjet Izraelu  posvećen Iranu, dok je prvotno njegovo putovanje bilo planirano za subotu.

Marco Rubio
Marco Rubio Izvor: EPA / Autor: Sean Gallup / POOL

Sjedinjene Države i dalje drže otvorenom prijetnju vojnom intervencijom protiv Teherana.

Informacije dolaze dan nakon trećeg kruga pregovora u Ženevi između Irana i Sjedinjenih Država pod omanskim posredovanjem, koji se smatraju jednom od posljednjih prilika za izbjegavanje rata nakon najvećeg raspoređivanja američkih vojnih snaga na Bliskom istoku u posljednjih nekoliko desetljeća.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'nemaju ničega'

'nemaju ničega'

Trump opet šokira: 'Prijateljski' bi preuzeo Kubu
nesvakidašnje scene

nesvakidašnje scene

VIDEO: Pogledajte najneobičniji sudar nasred Pantovčaka, sve se odvilo pred očima policije
39 ozlijeđenih

39 ozlijeđenih

FOTO/VIDEO Tramvaj iskočio iz tračnica u Milanu: Jedna osoba poginula

najpopularnije

Još vijesti