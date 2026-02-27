Više država savjetuje građanima isto: Ne putujte u Izrael!

Niz država poput Njemačke i Francuske u petak je pozvalo svoje državljane da ne putuju u Izrael zbog sigurnosne situacije s Iranom, a oni koji ostaju pozvani su na maksimalan oprez.

Njemačko ministarstvo vanjskih poslova u petak je snažno savjetovalo svojim građanima da ne putuju u Izrael, usred američkih prijetnji napadima na Iran, što je izazvalo strah od regionalnog požara. "Putovanje u Izrael i istočni Jeruzalem se snažno ne preporučuje", stoji u ažuriranom savjetu za putovanja na web stranici ministarstva. Francusko ministarstvo pozvalo je svoje državljane da ne putuju u Izrael i na Zapadnu obalu. Pariz je pozvao i da se izbjegavaju prosvjedi i skupovi te da se državljani upute u lokacije skloništa.

Nestabilni Bliski istok Poljsko ministarstvo vanjskih poslova također je pozvalo svoje državljane da napuste Iran, Izrael i Libanon. "Sigurnosna situacija na Bliskom istoku je nestabilna. Rizik od eskalacije je visok! Zračni prostor za civilni promet mogao bi biti zatvoren, a povratak zrakoplovom mogao bi postati nemoguć ili znatno otežan", objavljeno je na X-u. SAD će dopustiti dijelu zaposlenika vlade i njihovim obiteljima da napuste Izrael iz sigurnosnih razloga, najavilo je američko veleposlanstvo u Jeruzalemu u petak, u vrijeme sve većih napetosti između Washingtona i Teherana. Veleposlanstvo zaposlenicima i njihovim obiteljima omogućuje da sami odluče o napuštanju zemlje, a prema pisanju New York Timesa veleposlanik Mike Huckabee poslao je internu poruku osoblju u kojem navodi da oni koji žele otići to trebaju učiniti „DANAS”.

Kina: Pomno pratite izraelske upute "Nema potrebe za panikom", citira list Huckabeejeve riječi, "ali oni koji žele otići trebaju isplanirati odlazak što je prije moguće". Kinesko veleposlanstvo u Izraelu pozvalo je svoje državljane koji borave u toj zemlji na pojačane mjere sigurnosti i pripravnost za izvanredne situacije, navodeći „rastuće sigurnosne rizike na Bliskom istoku". U službenom priopćenju veleposlanstvo je apeliralo na kineske državljane u Izraelu da pomno prate razvoj događaja i upute izraelskih vlasti. Također, savjetuje im se da se suzdrže od kretanja i putovanja koja nisu nužna. Peking je ranije u petak preporučio svojim građanima i da izbjegavaju Iran, a oni koji se tamo već nalaze pozvani su da napuste tu zemlju u što kraćem roku.

Britanija premjestila dio diplomatskog osoblja Britansko ministarstvo vanjskih poslova premjestilo je dio diplomatskog osoblja iz Tel Aviva na drugu lokaciju unutar Izraela zbog opasnosti od naglog pogoršanja situacije, dodajući da „veleposlanstvo nastavlja s radom”. Talijansko ministarstvo vanjskih poslova savjetovalo je svojim državljanima u Izraelu da budu maksimalno oprezni i ostanu budni, te isto tako pozvalo Talijane da napuste Iran. Šef američke diplomacije Marco Rubio treba u ponedjeljak otputovati u kratki posjet Izraelu posvećen Iranu, dok je prvotno njegovo putovanje bilo planirano za subotu.