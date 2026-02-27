Trump opet šokira: 'Prijateljski' bi preuzeo Kubu

'Kubanska vlada razgovara s nama. Kao što znate, oni su u velikim problemima . Nemaju novca, u ovom trenutku nemaju ničega, ali razgovaraju s nama i možda ćemo svjedočiti prijateljskom preuzimanju kontrole nad Kubom', rekao je Trump novinarima prije no što je napustio Bijelu kuću i uputio se u Teksas.

Američki državni tajnik Marco Rubio u srijedu je rekao da se Kuba mora 'radikalno promijeniti'. Šef američke diplomacije kubanskog podrijetla rekao je to nedugo nakon što su Sjedinjene Države iz humanitarnih razloga ublažile ograničenja na uvoz nafte na otok pogođen teškom gospodarskom krizom.

SAD od siječnja provodi energetsku blokadu Kube, pozivajući se na 'iznimnu prijetnju' američkoj nacionalnoj sigurnosti koju Kuba predstavlja kao otok udaljen svega 150 kilometara od obale Floride.