Trump zaprijetio: 'Kaznit ću vas'

Mogućnost proširenja poremećaja na još jedno more izazvala je nagli porast globalnih cijena nafte . Cijena sirove nafte Brent porasla je za više od šest posto, probivši 100 dolara po barelu prvi put od svibnja.

Dva tjedna nakon što se raspalo privremeno primirje, američka vojska pokrenula je još jednu noćnu rundu zračnih napada na Iran, a Teheran je potom ciljao susjedne arapske zemlje u kojima se nalaze američke baze.

Nakon što su hutisti rekli da su napali dva tankera, Trump je poručio da će Iran smatrati odgovornim za sve njihove daljnje napade. Hutisti, koji kontroliraju sjeverni i zapadni Jemen, rekli su ovog tjedna da nameću pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji, koja je naftovodom preusmjeravala milijune barela nafte dnevno u Crveno more kako bi zaobišla iransku blokadu nafte iz Perzijskog zaljeva kroz Hormuški tjesnac.

'Ako to ponovno učine, SAD će smatrati Iran odgovornim, budući da su hutisti surogat i/ili posrednik Irana, a Iranu i, naravno, samim hutistima bit će nametnuta velika vojna kazna', napisao je Trump na platformi Truth Social.

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je na diplomatskom skupu u jugoistočnoj Aziji da će cijena koju Iran plaća 'svake noći biti sve veća' sve dok Teheran ne bude spreman za mirovni sporazum kojeg će se pridržavati.

'Iran moli (za dogovor) svaki dan. Problem s Iranom je to što svaki put kad sklope dogovor (...) ili ga prekrše ili ga žele mijenjati', rekao je Rubio. 'Možda će se predomisliti tijekom sljedećih nekoliko dana jer i dalje trpe velike gubitke", dodao je američki državni tajnik.

Hutisti su rekli da su izveli raketne napade i napade dronovima na saudijske tankere Enceliu i Laylu.

Napadi hutista mogli bi zatvoriti tjesnac Bab el-Mandeb ili "Vrata suza" koji kontrolira pristup od Crvenog mora do Indijskog oceana, druge najvažnije rute za isporuku energije nakon Hormuškog tjesnaca.

Dva kineska supertankera koji su u četvrtak prevozili ukupno četiri milijuna barela nafte pokušavala su izaći iz Crvenog mora preko tjesnaca Bab el-Mandeb, pokazali su podaci o brodarstvu.

U međuvremenu je Iran priopćio da je napao američke raketne sustave, skladišta oružja i goriva u Jordanu, kao i američke vojne položaje u Kuvajtu.

Iranski vojni glasnogovornik, general Mohammad Akraminia rekao je da će Iran nastaviti uzvraćati sve dok Sjedinjene Države budu napadale njegovu infrastrukturu i obalna područja, izvijestila je iranska državna televizija.